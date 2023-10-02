Поціновувач годинників за $69 000: нардеп від ОПЗЖ Борт неодноразово літав до Криму з РФ, — ЗМІ (фото)

За відомостями авторів журналістського розслідування, 2019 року мати нардепа набула громадянства РФ, про що є дані в системі "Роспаспорт". А у батька є номер платника податків РФ.

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Відомості з російських баз даних авіаперельотів свідчать про те, що депутат від забороненої ОПЗЖ Віталій Борт неодноразово літав із Сімферополя до РФ і повертався на окупований півострів. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

За відомостями авторів журналістського розслідування, 2019 року мати нардепа Борта набула громадянства РФ, про що є дані в системі "Роспаспорт". А у батька є номер платника податків РФ.

Віталій Борт

Депутат не відповів на запит журналістів "Схем", навіщо, попри заборону в'їзду до Криму поза пунктами пропуску, він літав до Криму.

Журналісти наводять відомості про те, що 15 серпня 2014 року Віталій Борт вилетів із Києва до Москви. Він приземлився в аеропорту Домодєдово і того самого дня здійснив переліт до Сімферополя. 19 серпня він вилетів із Криму до Москви, а потім повернувся до Києва прямим рейсом.

У журналістів є дані й про наступні перельоти депутата згаданими рейсами.

У квітні 2014 року українське законодавство заборонило в'їжджати на територію окупованого Криму поза українськими КПП. Водночас журналісти встановили, що Віталій Борт неодноразово літав до Криму з РФ і назад, навіть бувши в статусі депутата Верховної Ради 7-го скликання (тобто до листопада 2014 року).

Розслідувачі з'ясували, що мати депутата — уродженка Донецька Валентина Борт — 2019 року в Алушті отримала російський паспорт.

Валентина Борт

Документ видали за спрощеною процедурою для уродженців Криму та ОРДЛО.

За допомогою сайту Податкової служби РФ вдалося встановити індивідуальний податковий номер жінки.

Номер платника податків є й у батька ексдепутата.

Борт Петро Миколайович

Чим відомий Віталій Борт?

Віталій Борт із 2019 року був народним депутатом 9-го скликання від "Платформи за життя і мир" (раніше ОПЗЖ), входив до комітету Верховної Ради з бюджету. Раніше він тричі обирався до парламенту.

Віталій Борт

Після захоплення проросійськими активістами будівлі мерії Макіївки був присутній на засіданні міськради, яка проголосувала за проведення "референдуму щодо подальшої долі Донбасу" і підтримав його. При цьому він заявляв, що такий референдум неодмінно мав би бути всеукраїнським: інакше це незаконно і "його не визнає жодна держава".

З 2013 року Борт обіймав посаду президента Дитячо-юнацької футбольної ліги України.

Через три роки Віталій Борт знову обирається на цю посаду.

У 2012 році він брав участь у бійці у Верховній Раді, на його руці був годинник швейцарського бренду Bovet Fleurier приблизно за 48-69 тис. доларів.

Віталій Борт

Нагадаємо, що суд обрав нардепу Нестору Шуфричу запобіжний захід.

Також повідомлялося, що колишнього нардепа від ОПЗЖ Вадима Рабіновича оголосили в розшук.