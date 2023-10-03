Бойові провали та зброя СРСР: солдати ЗС РФ скаржаться на гармати та командирів, — ISW

Російські військові не задоволені стратегією свого командування, яке вимагає у них успіхів всупереч ситуації на фронті. Тим часом Кремль відповідальність на себе не бере, а усуває "неуспішних" місцевих командирів.

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Українські війська у вересні відсунули підрозділи ЗС РФ на кількох ділянках на Запорізькому відтинку фронту та під Бахмутом. Зокрема, на карті бойових дій видно прорив біля Роботиного та Вербового та звільнені населені пункти на південь від Великої Новосілки. Тим часом як на сході вдалось звільнити Кліщіївку та Андріївку за 3-8 км від Бахмуту. Російські командири, які воювали на цих ділянках, скаржаться на накази генералів ЗС РФ. Генерали начебто примушували їх іти в контратаку без належної підготовки. Про деталі ситуації в армії Росії ідеться у аналітичному звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 2 жовтня 2023 року. Звіт викладений на порталі інституту.

Аналітики ISW свої висновки зробили на основі висловів російських найманців та військкорів, які спілкувались з командирами з-під Бахмуту та з-під Оріхова — саме на цих ділянках стався прорив ЗСУ у вересні.

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Під Бахмутом про особливості боїв розповів командир російських десантників Андрій Кондрашкін з 31 бригади ЗС РФ: він спілкувався з командиром найманців батальйону "Восток" Олександром Ходаковським. Кондрашкін заявив, що генерали вимагали від нього вживати усіх заходів, щоб спинити просування ЗСУ. Між тим виконати цей наказ він не міг і тому були бойові провали — його підлеглі "не мали мотивації" і не мали "злагодженості".

Натомість Ходаковський мав іншу думку: причина невдач ЗС РФ полягала в іншому. На його думку, росіяни втрачають позиції через погані рішення начальства. Начальство вимагає за всяку ціну рватись вперед, російські підрозділи вимотуються і у певний момент спиняються. Тоді цим моментом користаються бійці ЗСУ — саме таким чином ситуація склалась під Великою Новосілкою.

"Часто рішення командирів продиктовані лише тим, що на них давить начальство, вимагаючи результату. Справа не в злагодженості, а в тому, що тобі доведеться робити вибір: або добивати останніх, або заперечувати начальству та ризикувати кар'єрою", — зазначив Ходаковський.

Коментар Ходаковського щодо "начальства": скарги Кондрашкіна Фото: Скриншот Коментар Ходаковського щодо "начальства": називає "помилки" Фото: Скриншот

Тим часом російське командування почало "карати" підлеглих за невдачі. Наприклад, зняло з посади генерал-полковника Андрія Сичевого, пишуть аналітики ISW. Сичевого звинувачують у "проведенні непідготовлених і без підтримки контратак" у районі біля Кліщіївки під Бахмутом.

На лінії фронту у росіян є ще одна проблема, про яку згадали у звіті. Зокрема, ідеться про старі радянські зенітні установки 50-60 рр. С-60, які Генштаб ЗС РФ привіз в Україну. Міноборони Росії показало гармати, "хизуючись" ними як досягненням. Між тим військові стверджують, що це надто стара зброя, щоб воювати нею в сучасній війні. Зокрема, вказують, що до них "є питання в силу їхнього віку".

Оцінка зенітки С-60 Фото: Скриншот

Зазначимо, аналітики Інституту також коротко описали найгарячіші ділянки фронту на півдні та сході України. Зокрема, вони виділили ділянку на схід від Вербового, на південь від Великої Новосілки, під Бахмутом — саме там відбуваються спроби ЗСУ прорвати оборону ЗС РФ.

Нагадуємо, напередодні ISW дослідив можливість посилення підрозділів ПВК "Вагнер", які планують підпорядкувати ЗС РФ. Вказали, що найманці можуть відновитись, якщо матимуть відповідне командування.

Між тим на Луганщині ворог кинув у бій резервну 25 армію. Голова Луганської ОВА Артем Лисогор розповів, як російська влада намагається поповнити особовий склад, втрачений на лінії фронту.