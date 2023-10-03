Позбулись від російських деталей: Сербія представила оновлену САУ Aleksandar

Aleksandar раніше базувалась на російському КамАЗі, а тепер має інше броньоване шасі. Серед особливостей машини наявність версії з далекобійною гарматою.

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Сербське підприємство Yugoimport SDPR представило оновлену САУ Aleksandar, яка стоїть на озброєнні армії Сербії. Про це повідомляє Army Recognition.

Оновлена 155-мм САУ Aleksandar дебютувала на оборонному форумі в Белграді Parthner-2023. Розробка є продовженням та покращенням САУ Nora B-52. Вперше Aleksandar була представлена у 2017 році і тоді вона була побудована на базі російського шасі КамАЗ 6560 з колісною формулою 8х8. Тепер шасі змінене на іншого виробника, але якого саме не вказано.

Кабіна машини захищатиме екіпаж від вогню стрілецької зброї та від артилерійських осколків. Екіпаж Aleksandar складається з трьох осіб: водій, командир та навідник. Гармата САУ виготовляється у двох варіантах: перша відповідає вимогам JBMOU (Спільний меморандум про взаєморозуміння з питань балістики) й матиме 23-літровий казенник. Друга версія має 25-літровий казенник, що дозволяє збільшити дальність стрільби та вогневу потужність. Додатковий обʼєм казеннику дозволяє вести стрільбу до 37 км стандартним снарядом та до 49 км активно-реактивними. У базовій версії показник 31 км та 41 км відповідно.

Перша версія САУ Aleksandar на базі російського КамАЗа

Артилерійська частина повністю автоматизована й має боєкомплект на 12 пострілів у першій черзі та ще стільки ж у другій. Система заряджання встановлена в задній частині машини. Довжина ствола складає 52 калібри. Заявляється, що гармата може стріляти будь-якими натівськими снарядами,зокрема далекобійні та кориговані снаряди.

Окрім цього САУ Aleksandar має режим вогню MRSI, який дозволяє уражати цілі чотирма снарядами одночасно по різних траєкторіях. Максимальна скорострільність машини сягає 6 пострілів на хвилину.

Нагадаємо, 29 вересня Сербія показала модернізований радянський радар П-12, який розробили ще 70 років тому.

27 вересня у Сербії показали протитанкову машину на базі Хамві з російським ПТРК "Фагот".