Прямо в окопах: НГУ показала, як знищила окупантів на власних позиціях (відео)

Нацгвардійці завдали влучного удару по позиціях ворога, після якого відбувся потужний вибух. ЗС РФ зазнали втрат серед особового складу.

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Аеророзвідники бригади Національної гвардії України "Рубіж" показали, як ліквідували військових Збройних сил Російської Федерації, які облаштовували власні окопи. Відео опублікувала пресслужба Нацгвардії в X (Twitter).

"Окупанти риють собі могили. Поки загарбники готували фортифікаційну лінію, вони навіть не здогадувались, що на них чекає", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що українські бійці закопали окупантів разом із їхніми лопатами.

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У ролику видно, як українські військові виявили ворога, коли той копав окопи на своїх позиціях. Після прицілювання аеророзвідники завдали влучного удару, який призвів до потужного вибуху. Російську окупанти загинули, а в небо здійнявся густий сірий дим.

"Відправляємо ворога під землю. Якщо їм і місце в Україні, то тільки в якості добрива", — додали в НГУ.

Нагадаємо, 2 жовтня з'явилося відео, як бійці підрозділу "Сови" миколаївських морпіхів 36-ої Окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського знищували військову техніку російських окупантів. Українські військові виявили місце розташування російського танку та міномета за допомогою FPV-дрона.

Того ж дня у СтратКомі ЗСУ показали, як бійці групи "Асгард" підрозділу "Очі" та Третьої Окремої штурмової бригади "Крила" знищили російський танк Т-72 та важку автомобільну техніку. Військові уразили російську техніку за допомогою безпілотних літальних апаратів.