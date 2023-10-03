Польський концерн проведе модернізацію українських танків PT-91 і Т-72, – ЗМІ

Польські фахівці спільно з компанією "Укроборонпром" створили технологічний центр для ремонту танків Т-64 у Глівіце.

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Оборонний концерн Polska Grupa Zbrojeniowa має намір модернізувати і ремонтувати танки PT-91 і Т-72, які раніше були передані Україні. Про це повідомляє PAP.

Польські фахівці спільно з компанією "Укроборонпром" створили технологічний центр для ремонту танків Т-64 у Глівіце. Завод у цьому місті згодом обслуговуватиме і модернізуватиме танки PT-91 і Т-72, передані Україні. Точні терміни агентство не називає.

Підприємство також реалізує обслуговування танків Leopard 2A4, які інші держави передають Україні. PT-91 Twardy – польський основний бойовий танк третього покоління, заснований на ліцензійному варіанті радянського Т-72М1.

Польща відремонтувала перші Leopard 2A4 для ЗСУ

Польській збройовій групі заявили, що поки "інші роблять заяви про майбутнє", вони діють разом з українською стороною для допомоги бійців ЗСУ. Перші танки Leopard спеціально відремонтовані на заводі Bumarze-Łabędy були отримані українською стороною. Офіційно не повідомляється, скільки часу пішло на відновлення танків, але міністр оборони Маріуш Блащак повідомляв про прибуття танків на підприємство 22 липня.

Робота над наступними машинами триває. Їхні фахівці перебувають безпосередньо в Україні неподалік від лінії фронту, щоб обслуговувати важку техніку на місці.

Нагадаємо, 8 вересня польська радіостанція RMF 24 повідомила, що Польща підписала контракт з ЄС щодо закупівлі снарядів для України. Варшава погодилася на рамковий контракт з Європейським оборонним агентством щодо закупівлі 155-міліметрових снарядів для України.