ЗСУ просуваються в районі Бахмута, а ЗС РФ на Запоріжжі та під Куп'янськом, — ISW

Сили оборони намагаються прорвати російську оборону біля залізниці на Бахмутському напрямку. Загарбники, зі свого боку, на деяких ділянках фронту створюють складну систему окопів і тунелів, включаючи двоповерхові підземні бліндажі.

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Сили оборони України продовжують ведення наступальних дій на Бахмутському напрямку і мають там просування. ЗС РФ мають незначні просування в напрямку Куп’янська та Кремінної і на схід від Урожайного. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) у звіті за 3 жовтня.

Ситуація в Луганській області

Російські військові блогери повідомляють, що 3 жовтня Сили оборони робили спроби просування на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна та атакували поблизу Торського та Григорівки і в Серебрянському лісництві.

Зі свого боку 3 жовтня російські війська просунулися в напрямку Куп’янська та Кремінної та продовжили наступ на лінії Сватове-Кремінна. Зокрема, окупанти просунулися в напрямку Кислівки на південний схід від Куп’янська та на південний захід від Кремінної.

Ситуація в Донецькій області

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська продовжували наступальні дії на Бахмутському напрямку, а за повідомленням російських блогерів поступово просуваються в районі Кліщіївки та Андріївки, щоб прорвати російську оборону біля залізниці.

Російські війська продовжили наземні атаки поблизу Бахмута 3 жовтня, але не досягли жодних підтверджених успіхів. Український Генштаб повідомив, що ЗС РФ безуспішно атакували поблизу Андріївки.

Окупанти заявили, що відбили українські атаки поблизу Красногорівки, а також в Авдіївці та Мар’їнці (на західній частині міста).

ЗС РФ здійснили наземні атаки вздовж лінії Авдіївка-Донецьк 3 жовтня, але не досягли жодних підтверджених успіхів. Український Генштаб стверджував, що армія РФ здійснили невдалі атаки на схід від Степового та поблизу Авдіївки, Первомайського, Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки. 2 жовтня російський агрегатор новин заявив, що російські війська атакували в напрямку Юрівки і просунулися в районі Степового.

Ситуація на півдні

ЗСУ продовжували наступальні дії в районі кордону Донецько-Запорізької області, але не просунулися 3 жовтня.

Російські джерела стверджують, що ЗС РФ провели серію контратак і незначно просунулися в районі кордону Донецько-Запорізької області 2 і 3 жовтня і просунулися на 200 метрів углиб і очистили невизначену лісову ділянку на схід від Урожайного. Також військовий блогер з РФ стверджував, що росіяни просунулися до балки Грушева під час контратаки після відбиття української атаки в цьому районі. Інший блогер стверджував, що 3 жовтня ЗС РФ атакували Старомайорське та Урожайне з боку Приютного і досягли невідомого успіху в бік Урожайного.

Також Сили оборони продовжували наступальні операції в західній Запорізькій області, але не просунулися 3 жовтня. Вони атакували російські позиції на лінії Копані-Роботине-Вербове та поблизу Новопрокопівки.

Російські війська продовжували наступальні операції в західній Запорізькій області та, як повідомляється, просунулися 3 жовтня на кілька сотень метрів поблизу Роботиного та Вербового. Генштаб України повідомив, що російські війська безуспішно намагалися відбити втрачені позиції на захід від Вербового та на південний схід від Малої Токмачки.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що ЗС РФ створили складну систему окопів і тунелів поблизу Новопрокопівки, включаючи двоповерхові підземні бліндажі. Федоров заявив, що російські війська також заливають нові траншеї поблизу Токмака.

Ситуація в Криму

Українські джерела заявили, що окупаційні чиновники в Криму повідомляють про детонацію вибухівки частіше, ніж офіційні особи в інших окупованих районах. Речник ГУР Андрій Юсов зазначив, що кримські окупанти щодня заявляють про підриви об’єктів, але ніколи не уточнюють, про які саме об’єкти йдеться, а за оцінками видання "Суспільне", лише у вересні 2023 року окупанти повідомили про 25 таких вибухів. Найчастіше повідомляли про такі вибухи в Біюк-Онлар, на полігоні Старий Крим, в Армянську, поблизу Керчі та в селах Джанкойського району.

Нагадаємо, що 2 українські літаки на гранично малих висотах прорвалися крізь російську систему ППО на територію РФ і обстріляли нафтобазу у Бєлгородськй області.

Раніше повідомлялося, що на одній з ділянок фронту українські прикордонники за допомогою маскувальної сітки спіймали два російських дрони.