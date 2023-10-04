Зелене світло Вашингтона: Україна сама має право вирішувати, де і як застосовувати західну зброю, — Блінкен

Держсекретар США однак зазначив, що Вашингтон не заохочуватиме удари ЗСУ по території РФ, оскільки президент Джо Байден керується в політиці двома "дороговказними зірками". Одна з них — уникнути війни з Росією.

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Україна має право самостійно вирішувати, де і за яких обставин застосовувати поставлене її союзниками озброєння. Тому Вашингтон може впливати в цьому аспекті на ситуацію тільки консультаційно, залишаючи питання застосування зброї виключно за Києвом. Про це 3 жовтня заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, виступаючи в техаському Університеті Райса.

"Важливо зазначити, що рішення про те, як застосовувати західну військову техніку і де застосовувати, — ці рішення ухвалюватимуть виключно українці. Вони мають вирішувати, як найкраще захищати свою країну, як найкраще повернути землі", — сказав держсекретар.

Водночас Сполучені Штати не мають наміру заохочувати удари Збройних сил України по території РФ, хоча, за словами американського дипломата, остаточно рішення залишається за військовим керівництвом України.

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Така позиція Білого дому пов'язана з тим, що президент США Джо Байден з перших днів російсько-української війни намагається уникнути втягування Штатів у пряме військове зіткнення з РФ. За словами Блінкена, така установка є однією з "дороговказних зірок" американського лідера.

"З першого дня у президента Байдена було дві "дороговказні зірки". Одна з них — переконатися в тому, що ми робимо все можливе, щоб підтримати Україну і залучити інші країни до того ж. Однак інша — уникнути прямого конфлікту з Росією", — наголосив держсекретар.

Блінкен додав, що військовий конфлікт між двома державами може призвести туди, "де ніхто не хоче опинитися", і він погано позначитися на безпеці американських громадян. Тому Байден керується у своїй політиці саме цими двома пріоритетами.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що президент Росії Володимир Путін уже програв своє вторгнення в Україну. За його словами, спроба глави Кремля стерти з карти незалежність України повністю провалилася.