Мобілізація в Україні: чоловіків з якими хворобами зору не заберуть до армії (фото)

Одразу кілька категорій військовозобов'язаних українців, яким за підсумками проходження ВЛК встановили проблеми із зором, не можуть бути мобілізовані до Сил оборони.

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Під час дії воєнного стану та загальної мобілізації до лав Збройних сил України можуть призвати військовозобов'язаних чоловіків від 18 до 60 років, яких військово-лікарська комісія (ВЛК) визнала придатними до служби. Особа не може бути мобілізованою, якщо у неї є певні проблеми з зором. Про них йдеться у положенні про військово-лікарську експертизу в ЗСУ.

Таким чином непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку є особи, які мають:

виражені анатомічні зміни або вади положення повік, орбіти, кон’юнктиви зі значними порушеннями зорових або рухових функцій на обох очах;

хвороби склери, рогівки, райдужної оболонки, циліарного тіла, кришталика, судинної оболонки;

хвороби скловидного тіла та очного яблука;

неврит зорового нерва, хвороби та ураження зорового нерва та зорових шляхів, інші хвороби ока та його придаткового апарату;

відшарування та розрив сітківки;

форми глаукоми у далекозайденій і подальших стадіях на обох очах;

стійкий параліч рухових м’язів очного яблука за наявності диплопії;

короткозорість або далекозорість;

гостроту зору одного ока нижче 0,1 або сліпоту, відсутність очного яблука при гостроті зору другого ока 0,3 або гостроту зору обох очей 0,2 та нижче.

Нагадаємо, у МОЗ розповіли про роботу над спрощенням проходження військово-лікарської комісії для захисників України. Зокрема, було збільшено кількість гарнізонних ВЛК та впроваджено електронну чергу на проходження комісії.

Адвокатка, керівниця медичного напрямку в ГО "Юридична сотня" Христина Ковцун заявила, що відмова військовозобов'язаного проходити військово-лікарську комісію вважається адміністративним правопорушенням, за яке передбачено штраф. Крім цього, пізніше можливий ще один виклик на ВЛК.