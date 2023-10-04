Бійці ЗСУ показали в роботі рідкісну машину БАТ-2: чим вона корисна (відео)

Основним завданням машини БАТ-2 є прокладання шляхів і доріг у зоні бойових дій.

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Збройні сили України показали, як бійці застосовують радянський шляхопрокладач БАТ-2 на базі тягача МТ-Т. Відео продемонстрували в Telegram-каналі "In Factum".

У джерелі вказали, що це озброєння є рідкісним.

Що відомо про шляхопрокладач БАТ-2

БАТ-2(BAT-2) — Бульдозер на Артилерійському Тягачі — радянська інженерна машина, шляхопрокладач, створена 1988 року Харківським конструкторським бюро з машинобудування.

Бійці ЗСУ показали в роботі рідкісну машину БАТ-2

Шляхопрокладач БАТ-2 є інженерною машиною і призначений для прокладання шляхів просування, розчищення завалів і доріг, облаштування окопів і укриттів тощо. Ця машина є подальшим розвитком інженерної машини БАТ-М.

Екіпаж шляхопрокладача БАТ-2 (BAT-2) розміщується в кабіні спереду корпусу машини. Там же розташоване і саперне відділення, що вміщує 6 осіб. Корпус машини напівброньований.

Шляхопрокладач БАТ-2 (BAT-2) є досить прохідною, маневреною і легко керованою інженерною машиною.

Тактико-технічні характеристики БАТ-2 (BAT-2)

Довжина 9,64 м, ширина 4 м, висота 3,69 м;

маса 39,7 т;

двигун В-46-4, потужністю 710 к.с. (522 кВт);

ємність паливних баків 1746 л;

витрата палива 275 — 300 л/100км, 80 — 100 л на 1 мото/год роботи;

запас ходу 500 км;

транспортна швидкість по шосе 60 км/год, по ґрунту 35 км/год;

продуктивність: прокладання колонного шляху ґрунтом 3 — 8 км/год, снігом — 8 — 15 км/год;

землерийні роботи 350 — 400 м3/год;

вантажопідйомність крана 2 т;

тягове зусилля лебідки 25 тс.

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