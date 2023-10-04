Бойцы ВСУ показали в работе редкую машину БАТ-2: чем она полезна (видео)

Основной задачей машины БАТ-2 является прокладка путей и дорог в зоне боевых действий.

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Вооруженные силы Украины показали, как бойцы применяют советский путепрокладчик БАТ-2 на базе тягача МТ-Т. Видео продемонстрировали в Telegram-канале "In Factum".

В источнике указали, что данное вооружение является редким.

Что известно про путепрокладчик БАТ-2

БАТ-2(BAT-2) – Бульдозер на Артиллерийском Тягаче – советская инженерная машина, путепрокладчик, созданная в 1988 году Харьковским конструкторским бюро по машиностроению.

Бойцы ВСУ показали в работе редкую машину БАТ-2

Путепрокладчик БАТ-2 является инженерной машиной и предназначен для прокладывания путей продвижения, расчистки завалов и дорог, обустройства окопов и укрытий и т.д. Эта машина является дальнейшем развитием инженерной машины БАТ-М.

Экипаж путепрокладчика БАТ-2 (BAT-2) размещается в кабине спереди корпуса машины. Там же находится и саперное отделение, вмещающее 6 человек. Корпус машины полубронированный.

Путепрокладчик БАТ-2 (BAT-2) является достаточно проходимой маневренной и легко управляемой инженерной машиной.

Тактико-технические характеристики БАТ-2 (BAT-2)

Длина 9,64 м, ширина 4 м, высота 3,69 м;

масса 39,7 т;

двигатель В-46-4, мощностью 710 л.с. (522 кВт);

емкость топливных баков 1746 л;

расход топлива 275 – 300 л/100км, 80 – 100 л на 1 мото/час работы;

запас хода 500 км;

транспортная скорость по шоссе 60 км/час, по грунту 35 км/час;

производительность: прокладка колонного пути по грунту 3 – 8 км/час, по снегу – 8 – 15 км/час;

землеройные работы 350 – 400 м3/час;

грузоподъемность крана 2 т;

тяговое усилие лебедки 25 тс.

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