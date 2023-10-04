"Це смугасті купальники": Данілов не підтримав ідею "трьох туристів" щодо перемовин із РФ (відео)

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, українці, які закликають до перемовин з агресором, переважно присутні на заходах другого і третього рівнів у Європі.

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Людей, які розповідають, що Україна має сідати з Росією за стіл перемовин, у владі називають "смугастими купальниками". Подробиці повідомив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю UKRLIFE.TV.

"Троє туристів", з його слів, постійно їздять Європою та розповідають, що Україна має сідати з Росією за стіл переговорів. Переважно вони присутні на заходах другого і третього рівнів. Прізвища цих осіб він не назвав.

"У нас є троє туристів, ми їх називаємо "смугасті купальники", – пояснив Данілов.

Секретар РНБО наголосив, що такі особи не представляють офіційну позицію України. Їхня позиція не відображає думку українського народу.

Ймовірні перемовини з РФ та позиція України

Жодних підстав вважати, що на перемовинах очільник Кремля Володимир Путін поводитиметься інакше щодо України немає. Таку думку висловив Дмитро Кулеба, керівник міністерства закордонних справ України, 29 серпня. Він звернув увагу на той факт, що ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин вів перемовини з очільником Кремля, а згодом його очікував трагічний фінал. Він наголосив на тому, що кожен, хто запитує про це, повинен подивитися на ситуацію, та оцінити ймовірний ефект від таких дискусій.

Нагадаємо, наприкінці червня ОАЕ та ПАР запропонували перемовини між парламентами України та Росії для завершення війни. Делегація вважає, що варто прийняти парламенти кожної країни для подальшого обговорення кроків, які допоможуть завершити бойові дії в Україні.