"Закопуємо себе в землю": бійці ГУР розповіли про тренування та "ритуальний похорон" (фото)

За словами командира групи спецпідрозділу "Артан" із позивним "Саба", "похорон воїна" — це стародавній ритуал, що допомагає бійцям навчитися контролювати свої емоції та очистити свідомість перед зіткненням із ворогом.

Related video

Українські спецпризначенці Головного управління розвідки Міноборони України тренуються в лісі далеко від лінії фронту, щоб підготуватися до нових боїв з російськими військами. Військовослужбовці проходять навчання з різних навичок, включно зі стрільбою, рукопашним боєм, диверсійною діяльністю й навіть "похоронами". Вони також вчаться, як виживати в дикій природі і як діяти в умовах радіомовчання. Про це йдеться в матеріалі російської служби BBC.

"Ми готуємося до будь-яких сценаріїв", — сказав один зі спецпризначенців. "Ми знаємо, що росіяни не здаються, і ми теж не здамося".

Тренування проходять у секретному місці в лісі. Вони тренуються протягом кількох тижнів, перш ніж повернутися на фронт.

"Це дуже інтенсивне навчання", — сказав інший спецпризначенець. "Але ми знаємо, що це необхідно, щоб вижити".

Навіщо спецпризначенці ГУР закопують себе в землю

Командир групи спецпідрозділу "Артан" із позивним "Саба" розповів журналістам про те, що готуючись до виконання спеціальних завдань, співробітники ГУР проводять не тільки фізичну, а й психологічну підготовку.

У підрозділі "Саби" всі бійці проходять особливу процедуру, звану "похоронами воїна". Це стародавній обряд, який допомагає позбутися страху перед загибеллю. Першим цей ритуал проходить командир.

Боєць самостійно викопує могилу глибиною в метр, а потім записує на папірці все те, що він вважає зайвим у своєму житті й готовий позбутися цього. Записку спалюють, після чого він лягає в могилу, і його закопують. Йому надають водолазну маску з трубкою для дихання. Боєць проводить у такій "тренувальній могилі" від 40 хвилин до чотирьох годин.

"Тренувальний похорон" бійців ГУР Фото: BBC

"Закопаний під землю, ти перестаєш відчувати своє тіло і повністю втрачаєш контроль над ним. Це дає змогу оцінити свою здатність контролювати емоції та думки. Наша робота вимагає повного самоконтролю і довіри до товаришів, які мають витягнути тебе з могили. Ти повністю залежиш від інших", — розповідає "Саба".

Він зазначає, що після багатьох років тренувань він уже не відчуває страху, виконуючи цю вправу. Це стало для нього як навичка, подібна до стрільби. За його словами, необхідно проводити таке тренування раз на тиждень або два для підтримання навички.

Рішення включати цю вправу в підготовку спецпризначенців ГУР приймає кожен командир самостійно. Ця практика допомагає їм витримувати величезні фізичні та психологічні навантаження.

"Ми закопуємо себе живцем у землю, щоб примиритися зі смертю. Після цього ми готові до виконання спеціальних завдань. Коли ти приймаєш, що смерть може чатувати на тебе, ти можеш спокійно й ефективно виконувати свою роботу", — підсумував "Саба".

Нагадаємо, 4 жовтня стало відомо про проведення успішної спецоперації ГУР МО з десантування спецпризначенців на західному узбережжі Криму. Як розповів представник військової розвідки Андрій Юсов, російські окупанти зазнали важких втрат у живій силі.

Нагадаємо також, що глава ГУР Кирило Буданов розкритикував дії військових спецпідрозділу Kraken, які в Харкові напали на поліцейських на блокпосту і погрожували їм зброєю.