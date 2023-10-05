Мобілізація в Україні: стало відомо, які фахівці особливо потрібні на фронті

Насамперед мобілізують чоловіків і жінок, які мають досвід військової служби, оскільки вони вже мають навички та знання, необхідні для армійської служби. Однак повістку можуть також вручити і громадянам без досвіду.

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З початку 2022 року в Україні було оголошено загальну мобілізацію і введено воєнний стан. Згідно із законодавством, військовозобов'язаними визнаються чоловіки віком від 18 до 60 років. Ці громадяни можуть бути викликані на службу при отриманні повістки. Існують також певні категорії осіб, які можуть бути повернуті в тил після відправки на фронт. Крім того, існують пріоритетні групи українців, яких призивають на службу в першу чергу. Про це повідомляють у матеріалі видання NV.

Мобілізація в Україні

В Україні мобілізація здійснюється тільки після постанови Військово-лікарської комісії (ВЛК) про придатність до військової служби. Цей процес починається, коли військовозобов'язаний або не має права на отримання відстрочки, або самостійно вирішує служити добровільно, навіть якщо в нього є право на відстрочку.

В Україні є два основні способи служби в армії: за призовом і на основі укладення контракту. Насамперед мобілізують чоловіків і жінок, які мають досвід військової служби, адже вони вже мають навички та знання, необхідні для армійської служби. Однак повістку можуть також вручити і громадянам без досвіду, якщо їхні спеціальності важливі для Збройних Сил України і потрібні для забезпечення армії необхідними навичками і знаннями.

Кого закликають

За словами начальника управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ Збройних Сил України, Романа Горбача, мобілізовані громадяни без військового досвіду проходять навчання, відповідне до їхньої військової спеціальності. Офіцери запасу, які закінчили військові кафедри, проходять перепідготовку перед початком активної служби в лавах Збройних Сил.

"Згідно з визначеними потребами для доукомплектування військових частин, призивають усі категорії та військово-облікові спеціальності. Насамперед, звісно, відбирається особовий склад, який уже мав досвід проходження військової служби. Такі військовослужбовці можуть направлятися безпосередньо в бойові військові частини. Усі інші військовозобов'язані запасу, які не проходили до цього військової служби, можуть бути призвані тільки в навчальні військові частини або у вищі навчальні військові заклади для перепідготовки", — пояснив Горбач.

Начальник Кременчуцького територіального центру комплектування та соціальної підтримки, полковник Роман Сушко, наголосив, що на його території 90% громадян приймають виклик і з'являються на службу за повісткою, а також зауважив, що 10% чоловіків і жінок добровільно звертаються до ТЦК для служби у Збройних Силах, навіть без отримання офіційної повістки.

До мобілізації потрібно готуватися всім чоловікам і жінкам, визнаним придатними або обмежено придатними.

"Усі, хто пройшов ВЛК, визнаний придатним і не має право на відстрочку, однозначно будуть призивати. Ті, хто обмежено придатні — дивимося, яка в нього стаття, які обмеження, і тоді вже узгоджуємо з обласним ТЦК, і вони нам визначають, куди їх можна направити. Тому, що були такі військові частини, які приймали й обмежено придатних", — каже Сушко.

Мобілізації підлягають:

придатні та обмежено придатні військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років, які перебувають у запасі та мають або не мають досвіду служби і не мають відстрочки;

придатні та обмежено придатні чоловіки від 18 до 27 років, якщо вони проходять службу в запасі і не мають відстрочки;

придатні та обмежено придатні жінки від 18 до 60 років, якщо вони закінчили вищий військовий навчальний заклад або військову кафедру та отримали первісне звання і не мають відстрочки;

усі жінки від 18 до 60 років, які стоять на військовому обліку, якщо вони придатні за станом здоров'я і не мають відстрочки;

виключені та зняті з військового обліку, якщо ВЛК визнає їх придатними і вони не скоювали тяжкого та особливо тяжкого злочину;

особи з інвалідністю від 18 до 60 років, якщо ВЛК визнає придатними або обмежено придатними до служби за власним бажанням;

військовозобов'язані від 18 до 60 років, визнані придатними та обмежено придатними, які мають відстрочку — добровільно;

Які фахівці потрібні

За словами полковника Олександра Тищенка, який є керівником Львівського обласного Територіального Центру Комплектування, навіть якщо чоловік уже мав досвід військової служби, після отримання мобілізаційного розпорядження його не відправляють одразу на фронт без підготовки чи перенавчання.

"Якщо особа служила, тоді направляють у пункт постійної дислокації військової частини. Там протягом 3-4 тижнів проходить бойове злагодження. Натомість усіх, хто не служив, ми скеровуємо в навчальні центри", — каже Тищенко.

Полковник Олександр Тищенко зазначив, що нині навчальні центри можуть спеціалізуватися в різних військових галузях і спеціальностях, і це враховується насамперед під час мобілізації. Він також наголосив, що на фронті потрібні фахівці в усіх військових галузях, і потреба в різних військових спеціальностях залишається актуальною.

"Потреби є в усіх військових спеціальностях — це піхота, танкісти, артилеристи, льотчики, а також десантники. Кожен навчальний центр має свою специфіку. Залежно від спеціальності, направляємо людей до відповідних навчальних центрів", — пояснив Тищенко.

Він додав, що в навчальному центрі мобілізованих перевіряють і починають навчання або можуть повернути в ТЦК.

Нагадаємо, представник Полтавського обласного ТЦК і СП майор Роман Істомін розповів, що право на відтермінування від мобілізації мають студенти та особи, які потребують цього за станом здоров'я, або ті, хто доглядає за хворими родичами. Також існують категорії осіб, які не підлягають призову на службу.

Адвокат Роман Сімутін заявив, що військкоми не можуть затримувати і примусово доставляти військовозобов'язаних до ТЦК і СП. За його словами, це можуть робити тільки поліція, СБУ, прикордонники, воєнізована охорона режимних об'єктів і об'єктів, що охороняються, та військова служба правопорядку.