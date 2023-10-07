Підходи радикально змінені: дрони в Україні почали робити більше 200 компаній, – Шмигаль

Прем'єр-міністр розповів, що тепер шлях дрона від розробки до його закупівлі максимально короткий, адже безпілотники виготовляють в сотню разів більше фірм.

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В Україні всього за один рік в сотню разів виросло виробництво дронів. Понад 200 компаній почали займатися розробкою безпілотників. Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що підходи до розвитку українського ВПК були радикально змінені. На базі "Укроборонпрому" створили нову компанію за сучасними стандартами корпоративного управління.

За словами премʼєра, тепер шлях дрона від розробки до його закупівлі максимально короткий.

"За рік виробництво дронів виросло в сотню разів. Розробкою безпілотників почали займатися понад 200 українських компаній", – розповів Шмигаль.

Ліквідація наслідків агресії РФ

Крім того, одним з пріоритетів для уряду є реалізація програми швидкого відновлення. У 2023 році з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії на різні програми відновлення було виділено 62,3 млрд грн.

"Активно реалізовується запроваджена Урядом програма єВідновлення", – зазначив Шмигаль.

Міністр додав, що в уряді погодили виплати на ремонти осель для 16 тисяч українських родин. Окрім того, впроваджуються житлові сертифікати для тих, чиє житло повністю зруйноване.

Він додав, що Україна активно працює над запуском ринку з гуманітарного розмінування.

"У Держбюджеті-2024 на гуманітарне розмінування закладено 2 млрд грн", – заявив прем'єр-міністр.

Нагадаємо, раніше Денис Шмигаль заявляв, що за час війни від російських ударів в Україні постраждали 37 військових заводів. Він зазначив, що, попри російські атаки, Україна щомісяця збільшує виробництво озброєння та військової техніки.