Картонні дрони проти літаків РФ: як Україна застосовує сотні БПЛА Сorvo (відео)

Невеликі й недорогі дрони з картону, скріплені скотчем і гумками, змінюють ситуацію на фронті в Україні. Вважається, що саме вони атакували військові аеродроми в Курській і Псковській областях.

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Австралія передає Україні щомісяця по 100 легких картонних дронів Corvo, які називають "системою точної доставки корисного навантаження" або скорочено PPDS. Журналісти видання Forces News поспілкувалися з представниками компанії-виробника SYPAQ на виставці DSEI в Лондоні та розповіли про особливості таких безпілотників.

Віцепрем'єр-міністр Австралії Річард Марлес і посол України в Австралії Василь Мірошниченко обговорюють переваги дрона Corvo PPDS Фото: Twitter

Як припускають ЗМІ, дрони, зроблені з картонних деталей, скріплених гумками і клейкою стрічкою, вже знищили або пошкодили щонайменше п'ять російських літаків під час війни в Україні. БПЛА Corvo PPDS, спочатку призначений для розвідки і постачання, спільними зусиллями австралійських інженерів і українських військових перетворився на високоефективну зброю-камікадзе і здатний переносити близько трьох кілограмів вибухівки на відстань понад 120 кілометрів.

"Ми називаємо її "цеглинкою можливостей", — запевнив Майкл Партрідж з австралійської інженерної фірми SYPAQ Australia.

Як пише Forces News, наприкінці літа українці завдали серію ударів засобами БПЛА по російських аеродромах. Наприклад, було атаковано авіабазу в Курську, де знищено п'ять винищувачів, ракетні установки і систему ППО. Ще одну атаку було здійснено на аеродром у Пскові, де було знищено і пошкоджено чотири вантажні літаки ІЛ-76. Передбачається, що в обох випадках для нальотів на об'єкти за сотні кілометрів від російського кордону використовували саме картонні дрони Сorvо.

Дрони Corvo PPDS — що про них відомо

Precision Payload Delivery System (PPDS) — "система точної доставки корисного навантаження" — несуть 3 кілограми корисного вантажу на 120+ км. В оновленій версії вантажопідйомність було збільшено до 6 кілограмів, як і розміри дрона. При цьому БпЛА залишилися модульними і легкими в збірці, як дитячий конструктор, а розмір практично дорівнює взуттєвій коробці.

PPDS оснащений ноутбуком або планшетом, програмованим для авіоніки, який дає змогу планувати місії. У нього також є спеціальна пускова установка.

Корисною перевагою Corvo PPDS є його низька вартість. Вона становить близько 5 тисяч австралійських доларів, або трохи більше 3 тисяч доларів США.

"Коли ми розглядаємо системи військового рівня з нерухомим крилом, то йдеться про ціну від 20 тисяч до 30 тисяч доларів США. У нас це приблизно дорівнюватиме 5 тисячам австралійських доларів (2608 фунтів стерлінгів). Тож це справді дає змогу використовувати картонні дрони активніше та ефективніше", — наголосив Майкл Партрідж.

Фокус писав про основні особливості картонного дрона — його модульність та одноразовість. І головне — він зроблений з матеріалу, який робить його практично непомітним для радіолокаційних станцій.

Нагадаємо, Фокус повідомляв, 5 жовтня оперативники СБУ організували атаку дронів на електропідстанцію в Курській області РФ. Інфраструктурний об'єкт забезпечував електроенергією військові комплекси в населених пунктах Суджа, Любимівка і Глушково.

Раніше, 3 жовтня, безпілотники атакували завод "Монокристал" у Бєлгородській області, що є одним із найбільших світових виробників синтетичного сапфіра, який використовують, зокрема, в електроніці.