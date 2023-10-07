"Ізраїль переможе": Максим Галкін вийшов на звʼязок з Тель-Авіва (фото)

Галкін та Пугачова перебралися до Ізраїлю після 24 лютого 2022 року.

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47-річний російський гуморист Максим Галкін уперше вийшов на звʼязок з прихильниками після атаки на Ізраїль 7 жовтня 2023. Повідомлення він залишив в Instagram.

"Сьогодні о 6:30 нас розбудили сирени… Важкий час для Ізраїлю. Співчуття загиблим та їхнім родинам! Моліться за всіх, хто взятий у заручники. Ізраїль переможе!" — зазначив чоловік Алли Пугачової, опублікувавши фото ізраїльського прапора та позначивши локацією Тель-Авів.

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Максим Галкін вийшов на звʼязок з підписниками Фото: Скриншот

Зазначимо, що Галкін та Пугачова переїхали до Ізраїлю після початку повномасштабної війни в Україні. Вони мешкають у Тель-Авіві з двома десятирічними дітьми, яким шукали місцеву школу.

Максим Галкін та Алла Пугачова з дітьми Фото: Максим Галкін/Instagram

Після переїзду гуморист організовував концерти, частину коштів з яких передавав на допомогу українським біженцям, адже, як зазначав, відчував свою відповідальність.

Нагадаємо, ісламські бойовики атакували Ізраїль 7 жовтня 2023, завдавши ракетних ударів та пробравшись на територію країни.

Також Фокус писав про причини нападу на Ізраїль, за словами бойовиків ХАМАС.