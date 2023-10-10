РФ три години атакувала Україну 36 дронами Shahed: подробиці нової масованої атаки (відео)

За офіційними даними, зафіксовано приліт по логістичній інфраструктурі південного регіону. БПЛА летіли в напрямку Чорноморська та Одеси, жителі міста чули в небі характерний звук.

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Уночі 10 жовтня російські окупаційні війська атакували південну частину України 36 ударними дронами Shahed. Запускали їх із мису Чауд у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомила пресслужба Повітряних Сил у Telegram.

"Силами та засобами Повітряних Сил, за взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 27 Shahed-131/136 в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях", — йдеться в публікації.

Сили оборони півдня також повідомили про масовану атаку безпілотників на півдні України.

Знищено 27 Shahed-136/31

"Протягом приблизно трьох годин понад 30 ударних безпілотників кількома групами за різними напрямками заходили на удар", — зазначається в повідомленні.

У підсумку підрозділи протиповітряної оборони знищили 27 БПЛА Shahed-131/136, з них:

1 у Миколаївській області;

3 у Херсонській;

23 в Одеській.

Водночас зазначається, що є влучання по логістичній інфраструктурі регіону. Але без постраждалих.

"У ніч на 10 жовтня в Миколаївській області силами й засобами протиповітряної оборони знищено один ударний БпЛА типу "Shahed-136/131", — повідомили в Миколаївській ОВА.

Керівник Одеської ОВА Олег Кіпер підтвердив, що внаслідок масованої атаки Shahed зафіксовано влучання в регіоні. Чиновник уточнив, що постраждалих, на щастя, немає.

Спікер Одеської ОВА Сергій Братчук розповів про "не по-осінньому спекотну ніч в Одесі" і подякував Силам оборони за бойову роботу.

"Зараз ворог, і це добре помітно, робить ставку саме на масовані атаки "шахедами", тому що ракети готує до "енергетичного", так скажемо, сезону", — зазначив речник, додавши, що ракети спрямовуватимуться на певні об'єкти — енергетичні або портові.

Ворог запускає дрони за максимально заплутаними маршрутами, а основна робота ППО в ніч на 10 жовтня проходила саме в небі над Одесою.

Спікерка Одеської ОВА — про атаки 10 жовтня

У місцевих пабліках повідомлялося, що БПЛА летіли з боку міста Біляївка і з моря в напрямку Чорноморська та Одеси. Жителі Одеси чули дрони над містом із характерним звуком.

БПЛА летіли на низькій висоті, так вони стають помітними тільки біля берега.

Нагадаємо, що в серпні уряд України представив країнам G7 доповідь про іранські дрони Shahed, які російські війська використовують у своїх атаках.

Раніше Фокус повідомляв про те, як війна в Ізраїлі вплине на вторгнення ЗС РФ в Україну.