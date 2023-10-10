ЗСУ стане складніше з приходом холодів, але контрнаступ продовжиться, — експерт (відео)

За словами Дениса Поповича, перші впливи погодного фактору можна помітити вже зараз, адже на півдні авіація ЗСУ і ЗС РФ стала рідше використовуватися.

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Наближається холодна пора року, яка супроводжуватиметься поганими погодними умовами. Особливо це може позначитися на фронті, про що розповів військовий експерт Денис Попович в ефірі телеканалу Freedom 10 жовтня.

За його словами, зміна погоди впливає одразу на дві сторони — як на українських захисників, так і на російських окупантів. Це можна помітити вже зараз, адже на південних напрямках фронту стало значно менше вильотів авіації.

Крім того, це позначається і на використанні безпілотників.

"Погодний фактор має свій вплив, насамперед, у частині використання важкої техніки. Якщо підуть дощі, то там у багнюці, звичайно ж, оперувати важкою технікою набагато складніше, ніж на сухому ґрунті. Однак піхотні бої здебільшого у нас тривають на півдні, і використання техніки і без того обмежене. Але піхота може пересуватися там, де не пересувається техніка. Тому я не думаю, що наступ на півдні повністю припиниться", — вважає Денис Попович.

Нагадаємо, 10 жовтня повідомлялося, що ЗСУ просунулися в районах Кліщіївки, Андріївки та Вербового. За повідомленнями аналітиків з ISW, ЗС РФ проводили наступальні операції на лінії Сватове-Кремінна, проте не досягли успіхів. Українським захисникам також вдалося відбити російські атаки поблизу Макіївки.

Раніше Фокус повідомляв, що українські військові продовжують прогризати оборону російських окупантів і прориваються вперед у районі Бахмута. За словами заступника командира батальйону 5-ї ОШБр Олексія Тарасенка, Сили оборони продовжують шукати слабкі місця в позиціях противника, щоб атакувати. ЗС РФ тим часом готуються до нових штурмів і накопичують сили.