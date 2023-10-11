"Соромно служити в армії": японські Сили оборони відчувають гостру нестачу особового складу

Причина скорочення чисельності військовослужбовців полягає в небажанні служити в Силах оборони. Японців не влаштовують низькі зарплати в армії, крім того, спливли скандали з сексуальними домаганнями, які потрясли японське суспільство.

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Останніми роками Японія значно збільшила свої витрати на оборону, стривожена зростаючою активністю Китаю в регіоні та частотою ракетних випробувань Північної Кореї. Однак чисельність Сил самооборони Японії з 1990 року скоротилася більш ніж на 7% і становила менше ніж 230 тис. осіб. Про проблеми з особовим складом японських сил йдеться в матеріалі The Defence Post від 11 жовтня.

Автори публікації наводять дані групи експертів, згідно з якими 2022 року до лав Збройних сил Японії призвали менше ніж 4 тис. осіб, що більш ніж наполовину нижче від запланованого показника. Таким чином відзначається "надзвичайно високий" ризик ослаблення японської армії через брак особового складу.

Причини нестачі солдатів

Оглядачі зазначають, що Японія переживає своєрідну демографічну кризу — кожен десятий житель країни перебуває у віці 80 років і старше. Це безумовно відбивається на мобілізаційному потенціалі країни. Але є й інші проблеми, і одна з них — відсутність бажання громадян служити в армії, зокрема й через низьку зарплату.

"Мені було соромно говорити, що я служив у Силах самооборони. Це не викликало в мене жодної гордості", — сказав колишній військовослужбовець 45-річний Юїчі Кімура, який зараз допомагає колишнім солдатам знайти цивільну роботу.

За його словами, моральний дух бійців низький через погану зарплату і відсутність амбіцій у військовослужбовців, роль яких після Другої світової війни була винятково оборонною відповідно до пацифістської конституції Японії.

Така ситуація призвела до того, що Міністерство оборони, за даними ЗМІ, знизило стандарти під час набору в армію, зокрема, під час проведення психологічних тестів, хоча у відомстві кажуть, що набирають тільки відповідних кандидатів.

"Міноборони набирає практично всіх охочих, тому що ніхто не очікує реального збройного конфлікту", — каже колишній десантник Кімура.

Зазначається, що влада країни з урахуванням ситуації збільшила у 2018 році максимальний вік для нових військовослужбовців з 26 до 32 років. Також надійшли відомості, що набирати в армію будуть навіть із татуюваннями, які свідчать про причетність до організації "Якудза". Крім того, Японія має намір збільшити до 2030 року частку жінок в армії до 13% з 9% нині.

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Однак усі ці кроки, включно з рекламною кампанією, мало впливають на загальний стан справ з огляду на скандали останніх років, які потрясли суспільство. Зокрема, йдеться про сексуальні домагання в армії. Так військовослужбовець Ріна Гоної виступила з гучними заявами про знущання, які привернули до себе велику увагу японців. У підсумку це призвело до того, що 2023 року кількість жінок-новобранців скоротилася на 12%, хоча до цього з 2017 року вона щорічно збільшувалася.

"У моїй роті відбувалися речі, які могли мати такі самі наслідки. Які батьки дозволять своїй доньці вступити до такого закладу?" — каже колишній солдат Кодай Судзукі.

За словами професора військової та гендерної соціології Фумікі Сато, армія — це "середовище, що сприяє домаганням і сексуальному насильству". Тож попри зусилля Міноборони існують значні розбіжності з "реальністю на місцях" і з ними японським чиновникам доведеться боротися.

Раніше повідомлялося, що військово-морські сили Японії готуються прийняти першу партію новітніх винищувачів F-35B для формування підрозділів, які здійснюватимуть авіаносні операції. Винищувачі базуватимуться на авіаносці JS Kaga, і для цього на авіабазі Нютабару буде створено додаткову інфраструктуру.