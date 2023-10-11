"Стыдно служить в армии": японские Силы обороны испытывают острую нехватку личного состава

Причина сокращения численности военнослужащих заключается в нежелании служить в Силах обороны. Японцев не устраивают низкие зарплаты в армии, кроме того всплыли скандалы с сексуальными домогательствами, которые потрясли японское общество.

Related video

В последние годы Япония значительно увеличила свои расходы на оборону, встревоженная растущей активностью Китая в регионе и частотой ракетных испытаний Северной Кореи. Однако численность Сил самообороны Японии с 1990 года сократилась более чем на 7% и составила менее 230 тыс. человек. О проблемах с личным составом японских сил говорится в материале The Defence Post от 11 октября.

Авторы публикации приводят данные группы экспертов, согласно которым в 2022 году в ряды Вооруженных сил Японии призвали менее 4 тыс. человек, что более чем наполовину ниже запланированного показателя. Таким образом отмечается "чрезвычайно высокий" риск ослабления японской армии из-за нехватки личного состава.

Причины нехватки солдат

Обозреватели отмечают, что Япония испытывает своего рода демографический кризис — каждый десятый житель страны находится в возрасте 80 лет и старше. Это безусловно отражается на мобилизационном потенциале страны. Но существуют и другие проблемы, и одна из них — отсутствие желания граждан служить в армии, в том числе и из-за низкой зарплаты.

"Мне было стыдно говорить, что я служил в Силах самообороны. Это не вызывало у меня никакой гордости", — сказал бывший военнослужащий 45-летний Юичи Кимура, который сейчас помогает бывшим солдатам найти гражданскую работу.

По его словам, моральный дух бойцов низок из-за плохой зарплаты и отсутствия амбиций у военнослужащих, роль которых после Второй мировой войны была исключительно оборонительной в соответствии с пацифистской конституцией Японии.

Такая ситуация привела к тому, что Министерство обороны, по данным СМИ, снизило стандарты при наборе в армию, в том числе, при проведении психологических тестов, хотя в ведомстве говорят, что набирают только подходящих кандидатов.

"Минобороны набирает практически всех желающих, потому что никто не ожидает реального вооруженного конфликта", — говорит бывший десантник Кимура.

Отмечается, что власти страны с учетом ситуации увеличили в 2018 году максимальный возраст для новых военнослужащих с 26 до 32 лет. Также поступили сведения, что набирать в армию будут даже с татуировками, которые говорят о причастности к организации "Якудза". Кроме того, Япония намерена увеличить к 2030 году долю женщин в армии до 13% с 9% в настоящее время.

Важно

Япония ускоренно закупает "Томагавки": в Пекине недовольны и говорят о "неприятных последствиях"

Однако все эти шаги, включая рекламную кампанию, мало влияют на общее положение дел, учитывая скандалы последних лет, которые потрясли общество. В частности, речь идет о сексуальных домогательствах в армии. Так военнослужащая Рина Гонои выступила с громкими заявлениями об издевательствах, которые привлекли к себе большое внимание японцев. В итоге это привело к тому, что в 2023 году число женщин-новобранцев сократилось на 12%, хотя до этого с 2017 года оно ежегодно увеличивалось.

"В моей роте происходили вещи, которые могли иметь такие же последствия. Какие родители позволят своей дочери поступить в такое учреждение?" — говорит бывший солдат Кодай Судзуки.

По словам профессора военной и гендерной социологии Фумики Сато, армия — это "среда, способствующая домогательствам и сексуальному насилию". Поэтому несмотря на усилия Минобороны существует значительные расхождения с "реальностью на местах" и с ними японским чиновникам придется бороться.

Ранее сообщалось, что военно-морские силы Японии готовятся принять первую партию новейших истребителей F-35B для формирования подразделений, которые будут осуществлять авианосные операции. Истребители будут базироваться на авианосце JS Kaga, и для этого на авиабазе Нютабару будет создана дополнительная инфраструктура.