Провели найвідомішу рятувальну операцію в історії: Ізраїль готується звільняти заручників ХАМАС

Операція "Ентеббе" 1976 року, яку проводили в Уганді, може бути не настільки складною для підрозділу Сайєрет Маткаль порівняно з майбутньою місією в Газі, вважають військові експерти.

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Спеціальний ізраїльський підрозділ із порятунку заручників, що створювався за моделлю британської Особливої повітряної служби (SAS) і відомий порятунком пасажирів в аеропорту Уганди 1976 року, готується визволяти людей із полону бойовиків ХАМАС. Про це пише The Daily Mail.

Спецпідрозділу, можливо, доведеться повторити свій подвиг 1976 року, коли знадобилося рятувати 100 співвітчизників, які перебували на борту захопленого палестинськими бойовиками літака.

Минулими вихідними терористи з ХАМАС перевезли в Сектор Газа близько 150 ізраїльтян.

Палестинці пообіцяли страчувати по одному заручнику щоразу, коли ізраїльські військові без попередження будуть бомбити цивільні об'єкти. Але поки невідомо, чи виконали вони цю обіцянку.

Сайерет Маткаль — розвідувальний підрозділ Генерального штабу, спеціалізується на порятунку заручників і розвідувальних операціях. Серед його ветеранів — кілька ізраїльських прем'єрів. Але, незважаючи на репутацію, місія з порятунку людей із Сектора Гази може виявитися найскладнішою.

На палестинській території — безліч пасток для Армії оборони Ізраїлю. До того ж місто Газа обороняють бойовики ХАМАС і воно дуже густонаселене, приблизно як Лондон або Тель-Авів.

На прибережній лінії площею 223 кв. км проживає близько двох мільйонів осіб, ця територія межує з одного боку з Єгиптом, з іншого — із Середземним морем. Тобто якщо ізраїльські сили зайдуть у цей анклав, бойовики ХАМАС зможуть змішатися з натовпом. Знайти там заручників також буде складно.

Сайерет Маткаль діятиме спільно з ЯМАМом, а США надаватимуть розвідувальну підтримку підрозділам Ізраїлю і приведуть у боєготовність "морських котиків".

"Ізраїль ідеально відточив контртерористичні операції... ці підрозділи збирають розвіддані й тісно працюють із Моссадом і Шин-Бетом, проте такі місії вкрай небезпечні", — зазначив Аарон Коен, експерт з ізраїльських спецоперацій.

Нагадаємо, що міністр оборони Ізраїлю пообіцяв перетворити Газу на "наметове містечко" і готує масштабну наземну операцію.

Також повідомлялося, що Ізраїль опублікував список загиблих і захоплених громадян інших країн, серед них і українці.