Намагаються прорвати оборону: ЗСУ відбили 30 атак ЗС РФ на Лимано-Куп'янському напрямку (карти)

За словами начальника пресслужби Східного угруповання військ Іллі Євлаша, ця ділянка фронту сьогодні є однією з найскладніших. Після певної паузи противник знову почав атакувати позиції Сил оборони.

Related video

Українські військові продовжують контрнаступ і досягають успіхів, незважаючи на опір і атаки з боку ЗС РФ одразу на кількох напрямках. Начальник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш в ефірі телеканалу "Еспресо" поділився детальною обстановкою на передовій.

За його словами, російські окупанти на Лимано-Куп'янському напрямку збирали тривалий час резерви, тож були змушені взяти паузу у своєму наступі. Бійці Сил оборони знали про плани противника відновити там атаки.

"Ми відстежували, що вони збирають свої резерви і збираються атакувати. Зокрема ті штурмові роти, про які йшлося раніше, вони вже застосовуються. Переважно це підрозділи Шторм-Z, які сформовані з колишніх і теперішніх ув'язнених, а також військових, які проштрафилися і зараз проходять своє покарання в цих підрозділах", — заявив Ілля Євлаш.

У ЗСУ розповіли про ситуацію на Лимано-Куп'янському напрямку Фото: DeepStateMAP У ЗСУ розповіли про ситуацію на Лимано-Куп'янському напрямку Фото: DeepStateMAP

Окремо начальник пресслужби Східного угруповання військ зазначив, що всіх вище перерахованих бійців використовують на Лимано-Куп'янському напрямку в якості основних штурмових підрозділів.

Також відомо, що за останню добу на цій ділянці фронту українськими військовими було відбито 30 атак, що свідчить про активізацію противника після певної паузи. Головна мета російської окупаційної армії — місто Куп'янськ.

У ЗСУ розповіли про ситуацію на Лимано-Куп'янському напрямку Фото: Скриншот

"Він (ворог, — ред.) намагається за всяку ціну прорвати нашу оборону, але безуспішно. 17 разів використовував свою авіацію "Су-35". Парами заходили, вражали позиції Збройних сил України керованими авіабомбами та застосовували вертольоти "Ка-52" і "Мі-8", — продовжив Ілля Євлаш.

Загалом зафіксовано 656 обстрілів позицій Сил оборони, як зазначається далі. Найчастіше ЗС РФ застосовують міномети — сотні ударів різних калібрів.

Під час таких бойових зіткнень ЗСУ вдалося ліквідувати практично чверть тисячі окупантів, а також знищити 21 одиницю техніки ЗС РФ. Це один із найскладніших напрямків сьогодні, вважає Ілля Євлаш. Усе через можливості окупаційної армії та підтягнуті резерви, але це їм загалом нічим не допоможе.

Дивитися з: 2:40

Нагадаємо, 9 жовтня повідомлялося, що РФ наростила активність на Лимано-Куп'янському напрямку, незважаючи на сезон дощів. Противник не тільки збільшив кількість штурмів, а й здійснює танкові атаки. ЗСУ тим часом завдають окупантам колосальних втрат.