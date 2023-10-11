"Не справляється з потоком українців": що відбувається на єдиному КПП між Україною та РФ (фото)

За словами волонтерів, громадянам України, які намагаються виїхати з окупації, доводиться по кілька днів очікувати на російському КПП у нелюдських умовах.

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На контрольному пропускному пункті між Україною та Російською Федерацією "Колотилівка-Покровка" виникла гуманітарна катастрофа. Про це пише російське інтернет-видання The Insider.

"Єдиний прямий прикордонний перехід Росія — Україна, що залишився, не справляється з потоком українців, які бажають повернутися на батьківщину з Росії та з окупованих нею територій", — зазначають журналісти.

Повідомляється, що українцям доводиться чекати по кілька днів, щоб перетнути кордон з боку Бєлгородської області. При цьому людям ніде купити їжі та води, багато хто змушений ночувати на вулиці через брак грошей на хостел.

Волонтери іноді розбивають намети з їжею та напоями Фото: The Insider

Як зазначають автори статті, щоб вибратися з окупованих росіянами територій, українцям доводиться спочатку виїхати до РФ. Потрапити в Україну можна через країни Балтії, однак це довгий і витратний шлях. Ті, хто не може дозволити собі виїзд через треті країни, змушений проходити "фільтрацію" на російському КПП.

"Колотилівка-Покровка" наразі — єдиний пропускний пункт між Україною і РФ. За словами волонтерів, туди переважно їдуть жінки з дітьми, літні люди та інваліди.

Водії-перевізники іноді пускають людей погрітися у свої мікроавтобуси та автомобілі Фото: The Insider

Волонтерка Надін Гейслер повідомила, що останнім часом черга з українців, які виїжджають, перевищила 200 осіб. У багатьох з тих, хто чекає, закінчилися гроші і їм ніде ночувати. Волонтери розміщують людей у хостелах, але не всім виходить допомогти. Місцеві готелі переповнені.

"Жінка літня вчора на лавці ночувала, до ранку інеєм покрилася", — розповів журналістам один із перевізників.

Проходження кордону РФ іноді займає кілька годин. КПП є пішохідним, тому виснаженим очікуванням людям доводиться пішки долати приблизно 3 кілометри сірою зоною.

"На милицях, в інвалідних візках зі своїми сумками, жінки з дітьми. Там немає асфальту, немає нормальної доріжки, багато хто просто кидає там валізи, тому що колеса ламаються", — зазначила волонтерка.

Люди кидають свої валізи Фото: The Insider

За словами Надін Гейслер, волонтери закликали місцеву владу організувати в зоні КПП намети, що обігріваються, роздачу гарячого харчування і збільшити кількість співробітників пропускного пункту.

Деякі волонтери в Бєлгороді обурилися тим, що для українців, які не бажають жити в РФ, потрібно створювати якісь умови.

"За їхньою логікою, люди, навпаки, в зону бойових дій хочуть потрапити, тоді що їм скаржитися, що вони під дощем там сидять. Розуму незбагненно", — поділилася Гейслер.

Російські волонтери відмовляються допомагати українцям, які залишають РФ Фото: The Insider

Нагадаємо, 22 вересня міністр внутрішніх справ Латвії Ріхард Козловскіс заявив про зміцнення кордону з Білоруссю. Він заявив, що загородження побудують, зокрема на болотах.

Раніше 22 серпня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував створення з європейськими державами єдиних контрольно-пропускних пунктів, де працюватимуть представники двох країн.