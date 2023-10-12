У РФ стверджують про "успіхи" 810-ї бригади ЧФ, яку повністю розбили ЗСУ, — ISW

За даними військових дослідників, у Міноборони РФ зацікавлені в популяризації відомих підрозділів, щоб створити образ успішної військової кампанії.

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Російське військове командування продовжує відзначати заслуги 810-ї бригади морської піхоти Чорноморського флоту за участь у війні в Україні, попри повідомлення про те, що бригаду повністю розбито, а те, що від неї залишилося, — перекинули на Херсонський напрямок. Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 11 жовтня.

Заступник командувача Чорноморського флоту РФ контр-адмірал Ільдар Ахмеров 11 жовтня нагородив військовослужбовців 810-ї бригади морської піхоти РФ за відбиття ударів Сил оборони України на неназваній ділянці фронту.

Це сталося через тиждень після того, як голова Міноборони РФ Сергій Шойгу заявив про успішну російську оборону в районі Роботиного, а "успіхи" частково відніс на рахунок згаданого підрозділу.

Голова ГУР генерал-лейтенант Кирило Буданов 22 вересня заявив, що Сили оборони розгромили 810-ту бригаду морської піхоти, після чого російське командування було змушене вивести із західної частини Запорізької області сили бригади, що залишилися.

Російські джерела 5 жовтня повідомляли, що частини 810-ї бригади морської піхоти перекинули на Херсонський напрямок. Імовірно, бригаду розформували або ж усе ще доповнюють. У всякому разі аналітики з ISW не знайшли в російських джерелах обговорень участі цього підрозділу в якихось боях за період з початку до середини вересня.

Судячи з усього, в Міноборони РФ зацікавлені в популяризації відомих підрозділів, щоб створити образ успішної військової кампанії.

Нагадаємо, що військові дослідники також зазначають, що російські війська вчаться воювати й активно використовують нові тактики на Донбасі.

Також повідомлялося, що через провали російським військам довелося міняти командувача на ключовому Запорізькому напрямку.