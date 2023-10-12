Позиція республіканців, які блокують допомогу Україні, може перешкодити наступу ЗСУ, — FT

На думку західних експертів, для української армії важливо мати достатню кількість боєприпасів і засобів ППО. І навіть тимчасова пауза в наданні військової допомоги позначиться на наступальному потенціалі Сил оборони.

Related video

Позиція американських законодавців з-поміж республіканців, які виступають проти військової допомоги Україні, може перешкодити наступу українських збройних сил. На думку військових експертів, навіть тимчасове зволікання в підтримці може сковувати наступальні можливості ЗСУ. Про це 12 жовтня повідомили журналісти Financial Times.

У матеріалі йдеться про те, що пауза в наданні військової допомоги Україні призведе до обмеження стратегічних і тактичних можливостей ЗСУ, і це загрожує сповільненням контрнаступу та ослабленням тиску на росіян, що зі свого боку сприятиме відновленню боєздатності ЗС РФ.

Насамперед йдеться про постачання артилерійських боєприпасів і засобів ППО. За оцінками авторів публікації, українські захисники використовують щодня до семи тисяч артилерійських снарядів, якими завдаються удари по оборонних укріпленнях окупантів. При цьому, щоб росіяни не встигали їх відбудовувати, необхідно нарощувати темпи вогневого ураження.

"Якщо вони відчують, що більше не отримають, то почнуть економити, і це зупинить контрнаступ. Якщо допомога перерветься навіть на кілька тижнів, це може призвести до втрат і відкатів", — вважає старший науковий співробітник RAND Corporation Дара Массікот.

Водночас запаси артилерійських снарядів у США виснажуються, зазначають оглядачі, через що в Україну почали надходити касетні боєприпаси. Хоча американські виробники озброєнь планують збільшити їхнє виробництво.

Важливо

Яструби демократії вже не ті: чому праві республіканці не хочуть допомагати Україні, - NYT

За інформацією генерала Чарльза Брауна, Вашингтон уже запланував військове постачання Україні щонайменше до 1 січня 2024 року, і для цього в Міноборони США залишилося приблизно 5,4 млрд доларів у запасі. Однак якщо питання для України не вирішиться позитивно, це неминуче позначиться на ситуації на полі бою.

"За кілька тижнів, якщо нічого серйозно не зміниться в Конгресі, я думаю, це вплине на рішення, які ухвалюються на полі бою. Це абсолютно точно вплине на плани українських військових взимку і навесні", — підкреслив директор відділу Європи і Росії Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні Макс Бергманн.

Раніше Фокус з'ясовував, який вплив матиме зупинка військової допомоги для української армії і чи знайдена альтернатива. У західних ЗМІ все частіше з'являються публікації, в яких йдеться про те, що за словами українських партнерів, військова підтримка з їхнього боку не може бути вічною.