Пробили дах і зруйнували стелю: ЗС РФ ударили по університету в Херсоні (фото, карта)
За інформацією офіційних джерел, після сьогоднішніх обстрілів не має постраждалих, зафіксовані лише руйнування.
Російські загарбники у четвер, 12 жовтня, вдарили по Херсонському державному університету, якому понад 105 років. Про це повідомляє ректор навчального закладу Олександр Співаковський у власному Facebook.
"Годину тому агресор вдарив по актовій залі університету", — зазначив він і опублікував фото наслідків обстрілу, де видно пробитий дах і стелю, що обвалилася.
Зауважимо, що Херсонський державний університет — один із найстаріших навчальних закладів півдня України. Він був заснований ще під час Першої світової війни у листопаді 1917 року.
Пізніше Херсонська ОВА поінформувала, що росіяни сьогодні ще вдарили по дитячій лікарні у Дніпровському районі Херсона. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
"Через безпекову ситуацію корпус не працював. Тож лікарів і пацієнтів у будівлі не було", — розповіли в ОВА.
Як зазначив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, російські війська знову обстрілюють Херсон з тимчасово окупованого лівого берега Дніпра. І зазначив, що ще кілька вибухів пролунало у середмісті і передмісті Херсона.
Останні обстріли Херсонщини
Вночі 12 жовтня російські окупанти вдарили по Чорнобаївці та Білозерці Херсонської області, пише у Telegram-каналі Херсонська ОВА. Унаслідок ворожої атаки у Чернобаївці загинув чоловік віком 71 рік. У смт Білозерка під удар потрапив приватний будинок, де дві людини дістали поранення — чоловік і дитина.
Крім того, Фокус писав, що 11 жовтня вранці російська армія атакувала безпілотником ритуальний транспорт на кладовищі в Кіндійці, внаслідок чого поранення отримали троє людей.
Нагадаємо, 9 жовтня ЗС РФ атакували церкву у Херсоні. Під час служби віряни в Херсоні прикривали одне одного власними тілами, оскільки росіяни в цей момент завдавали ударів по локації. Біля церкви розірвалися кілька снарядів, дві жінки отримали поранення.
Також Фокус повідомляв, що українські бійці виявили на Херсонщині сім російських ДРГ, які рухались на човнах у районі островів неподалік від Херсону у гирлі Дніпра. Усі ворожі одиниці знешкоджено.