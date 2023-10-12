Пробили дах і зруйнували стелю: ЗС РФ ударили по університету в Херсоні (фото, карта)

За інформацією офіційних джерел, після сьогоднішніх обстрілів не має постраждалих, зафіксовані лише руйнування.

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Російські загарбники у четвер, 12 жовтня, вдарили по Херсонському державному університету, якому понад 105 років. Про це повідомляє ректор навчального закладу Олександр Співаковський у власному Facebook.

"Годину тому агресор вдарив по актовій залі університету", — зазначив він і опублікував фото наслідків обстрілу, де видно пробитий дах і стелю, що обвалилася.

Актова зала Херсонського державного університету Фото: Facebook

Зауважимо, що Херсонський державний університет — один із найстаріших навчальних закладів півдня України. Він був заснований ще під час Першої світової війни у листопаді 1917 року.

Пізніше Херсонська ОВА поінформувала, що росіяни сьогодні ще вдарили по дитячій лікарні у Дніпровському районі Херсона. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

"Через безпекову ситуацію корпус не працював. Тож лікарів і пацієнтів у будівлі не було", — розповіли в ОВА.

Херсонська дитяча лікарня після обстрілів Фото: Telegram Херсонська дитяча лікарня після обстрілів Фото: Telegram

Як зазначив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, російські війська знову обстрілюють Херсон з тимчасово окупованого лівого берега Дніпра. І зазначив, що ще кілька вибухів пролунало у середмісті і передмісті Херсона.

Останні обстріли Херсонщини

Вночі 12 жовтня російські окупанти вдарили по Чорнобаївці та Білозерці Херсонської області, пише у Telegram-каналі Херсонська ОВА. Унаслідок ворожої атаки у Чернобаївці загинув чоловік віком 71 рік. У смт Білозерка під удар потрапив приватний будинок, де дві людини дістали поранення — чоловік і дитина.

Крім того, Фокус писав, що 11 жовтня вранці російська армія атакувала безпілотником ритуальний транспорт на кладовищі в Кіндійці, внаслідок чого поранення отримали троє людей.

Нагадаємо, 9 жовтня ЗС РФ атакували церкву у Херсоні. Під час служби віряни в Херсоні прикривали одне одного власними тілами, оскільки росіяни в цей момент завдавали ударів по локації. Біля церкви розірвалися кілька снарядів, дві жінки отримали поранення.

Ситуація на Херсонщині обабіч Дніпра станом на 12 жовтня 2023 року Фото: Deep State

Також Фокус повідомляв, що українські бійці виявили на Херсонщині сім російських ДРГ, які рухались на човнах у районі островів неподалік від Херсону у гирлі Дніпра. Усі ворожі одиниці знешкоджено.