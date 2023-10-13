Російські окупанти скинули вибухівку з дрона на цивільне авто в Бериславі (фото)

На момент атаки в автівці перебувало подружжя — чоловік і дружина. Остання загинула на місці.

Related video

В Херсонській області російські окупанти з дрона атакували цивільне авто, яке їхало містом Берислав. Постраждало подружжя, яке перебувало в салоні. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін 13 жовтня.

"Окупанти скинули вибухівку з дрона. Поцілили в авто з людьми. В машині перебували двоє місцевих жителів", — йдеться в повідомленні.

Від отриманих травм 34-річна жінка загинула на місці

Зазначається, що внаслідок ворожої атаки через численні ушкодження на місці загинула жінка 34 років. Її 36-річного чоловіка госпіталізували у вкрай важкому стані.

Також внаслідок вибуху постраждала 79-річна жінка. Її госпіталізували у стані середньої важкості.

Нагадаємо, що в ніч проти 13 жовтня війська ЗС РФ використали запалювальні снаряди з фосфором над позиціями ЗСУ у Авдіївці у Донецькій області. Міжнародні організації помітили використання фосфору у Секторі Гази, однак аналогічних подій в Україні "вони не бачать".

Раніше повідомлялося, що бійці ЗСУ дронами-камікадзе знищили чотирі ворожі танки та вантажівку "Урал" під Бахмутом. ЗС РФ також залишилися без зенітної установки та особового складу. По ворожій техніці гуртом відпрацювали бійці 28-ї ОМБр та 120-го ОРБ.