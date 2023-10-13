Іран погрожує Ізраїлю: головний дипломат Тегерана зустрівся з лідером "Хезболли"

За словами журналістів, лідер "Хезболли" і міністр закордонних справ Ірану "зосередилися на темі відповідальності кожного і позиції, яку необхідно зайняти перед обличчям історичних подій, що відбуваються останнім часом".

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Очільник воєнізованого угруповання "Хезболла" провів бесіду з міністром закордонних справ Ірану під час його візиту до Лівану, обговорюючи "рекомендації щодо дій", узятих у контексті конфлікту між Ізраїлем і рухом ХАМАС. Про це повідомляє France24 з посиланням на заяву цього збройного формування.

Згідно з повідомленням від "Хезболли", глава цієї організації Хасан Насралла зустрівся з міністром закордонних справ Ірану Хоссейном Амір-Абдуллахіаном, який прибув до Бейрута в четвер, 12 жовтня.

Повідомляється, що керівник "Хезболли" і міністр закордонних справ Ірану обговорили питання відповідальності кожної сторони і позиції, які необхідно зайняти в світлі недавніх історичних подій.

Іранський міністр заявив, що відкриття "нового фронту" проти Ізраїлю залежатиме від "дій" ізраїльської держави в секторі Газа.

Після прибуття в Бейрут глава іранського зовнішньополітичного відомства зустрівся з представниками "Хезболли", яка має підтримку Ірану, а також з представниками руху ХАМАС і організації "Ісламський джихад". Потім, у п'ятницю, 13 жовтня, він планує провести зустріч з офіційними особами Лівану, перш ніж вирушити в Дамаск.

В аеропорту Бейрута Амір-Абдуллахіан повторив, що регіональні союзники Ірану (зокрема Сирія, "Хезболла", ХАМАС), неофіційно відомі як "Вісь опору", можуть відреагувати на ескалацію ізраїльського наступу в Газі.

Ізраїльська держава і США занепокоєні тим, що другий фронт може бути відкритий на півночі Ізраїлю на кордоні з Ліваном, якщо "Хезболла" за підтримки Ірану зважиться на вторгнення.

Раніше Фокус розповідав про те, хто виступив за і проти атаки ХАМАС на Ізраїль. Ісламські країни Іран і Афганістан виступили з радикальним закликом взяти Єрусалим, а цивілізовані країни Заходу засуджують атаки терористів.

Фокус повідомляв, що Ізраїлю загрожує війна на п'ять фронтів. А саме — з ХАМАС, Ліваном, Сирією, Іраном і палестинськими бойовиками на Західному березі річки Йордан.

Водночас президент Палестини, пише Фокус, заявив про необхідність "припинення ізраїльської окупації".