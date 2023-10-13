Після війни в Україні може бути 4 мільйони ветеранів, — Мінветеранів (відео)

За словами глави відомства Юлії Лапутіної, до російського вторгнення кількість ветеранів у країні була трохи більшою, ніж 500 тисяч громадян, проте нові реалії все змінили.

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Після закінчення війни кількість ветеранів в Україні може збільшитися до чотирьох мільйонів осіб. Про це заявила міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна в інтерв'ю "РБК-Україна" 13 жовтня.

За її словами, зараз у відомстві функціонує єдиний електронний державний реєстр ветеранів війни. Туди включають усіх учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, а також сім'ї загиблих громадян.

"До повномасштабного вторгнення в нашому реєстрі налічувалося понад півмільйона осіб. І ми розуміємо, що з моменту широкомасштабного вторгнення відбулася масова мобілізація, і прогнозована кількість після перемоги — це приблизно 4 мільйони осіб, які будуть причетні до ветеранської політики", — заявила Юлія Лапутіна.

Окремо очільниця відомства зазначила, що ветеранами насамперед вважаються ті громадяни, які є учасниками бойових дій. У міністерстві надають статус добровольцям, а от відповідні збройні формування надають статус тим, хто в них служить.

"Але й крім ветеранів є їхні родини. Тому політика щодо ветеранів має також передбачати й піклування про їхні родини", — продовжила Юлія Лапутіна.

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Нагадаємо, 21 вересня повідомлялося, що в Україні досі не побудували Національне меморіальне військове кладовище, незважаючи на те, що в Міністерстві ветеранів обіцяли провести перші поховання в другій половині осені. Поки влада шукає "відповідне місце", сім'ї загиблих захисників понад рік зберігають прах близьких удома в урнах.