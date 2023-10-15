Йдуть в наступ на всіх напрямках: Гайдай розповів, як ЗС РФ хочуть захопити Донбас до 2024 року

Колишній очільник Луганської ОВА наголосив, що росіяни використовують вже відпрацьовану тактику — після кілька тижнів наступу дивляться, чи є в них успіхи, після чого підтягують резерви на певну ділянку фронту.

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Збройні сили Російської Федерації йдуть в наступ на всіх східних напрямках. Про це повідомив колишній керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у коментарі "24 Каналу".

"Усі розуміли, що наступи по всіх фронтах будуть відбуватись. Всі їх чекали, тому що було напередодні певне затишшя", — сказав Сергій Гайдай.

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Він зазначив, що російські військові накопичували резерви особового складу та важкої техніки. Гайдай наголосив, що наразі ворог іде в наступ на всіх напрямках — Куп'янсько-Лиманський, Авдіївка, Кремінна, Білогорівка. Він вважає, що наступ триватиме певний час, а далі ЗС РФ подивляться, чи є в них успіхи та зосередять основні зусилля та підтягуватимуть резерви, аби розвинути цей успіх. Зокрема, таку тактику ворог використовував неодноразово, і ЗСУ знають, як з цим боротися.

Зі слів Гайдая, в Луганській області Макіївка та Невське є основними напрямками, де точаться важкі бої. Крім цього, ворог завдає масованих авіаударів та йде в наступ. Він переконаний, що для того, аби форсувати річку Жеребець військовим РФ потрібно вирівняти лінію фронту через Макіївку — Торське — Ямполівку до Діброви.

Крім цього, складною залишається ситуація у Серебрянському лісництві, що на півдні від Кремінної. Гайдай розповів, що окупанти продовжують завдавати масованих артилерійських обстрілів, якими намагаються зруйнувати всі захисні споруди та бліндажі.

Сергій Гайдай додав, що в районі Білогорівки росіяни думають, що зможуть легко перерізати лінію біля Григорівки та розвиватимуть наступ, проте ЗСУ тримають оборону.

Нагадаємо, 14 жовтня координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що наступ російських військових на Лимано-Куп'янському напрямку не став сюрпризом для США. З його слів, у США переконані, що українські військові відібʼють атаки ЗС РФ.

Аналітики Інституту вивчення війни за 13 жовтня повідомили, що наступ ЗС РФ на Авдіївку Донецької області провалився. Зокрема, аналітики не змогли знайти підтвердження про нібито контроль росіян Авдіївським коксохімічним заводом.