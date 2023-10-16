Уже другий за жовтень: нафтовий танкер натрапив на міну в Чорному морі, — ЗМІ (фото)

За даними журналістів, танкер Ali Najafov зазнав незначних пошкоджень, але екіпаж не постраждав. Стверджується, що інформацію про подію підтвердили українські джерела.

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Судно під прапором Ліберії, що перевозило нафтопродукти в Чорному морі, зіткнулося з міною біля узбережжя Румунії. Про це повідомляє Sky News.

Після інциденту, що стався напередодні, 15 жовтня, танкер Ali Najafov зазнав незначних пошкоджень. Однак екіпаж не постраждав, пишуть журналісти з посиланням на джерела.

За словами керівника консалтингової компанії Bosphorus Observer Йорука Ісіка, корабель йшов недалеко від Сулинського гирла, одного з трьох основних рукавів дельти Дунаю.

Журналісти повідомляють, що інформацію про подію також підтвердили й українські джерела.

Це вже друге судно за жовтень, яке натрапило на плавучу міну.

Місцезнаходження танкера Ali Najafov, станом на 16 жовтня, дані Vessel Finder

Нагадаємо, що Туреччина, Румунія та Болгарія проводять переговори щодо спільного розмінування Чорного моря. Представники згаданих країн вирішили сформувати мінно-тральні сили, щоб розчищати морські торговельні шляхи. Однак додаткового перекидання кораблів НАТО в Чорне море не буде.

Раніше повідомлялося, що влада Великої Британії вирішила не відправляти свої судна в Чорне море для експорту зернових. Новий міністр оборони Грант Шеппс зазначив, що Лондону, як і раніше, відводиться консультативна роль у відкритті експорту українського продовольства. Іншої допомоги поки що не передбачається.