Уже второй за октябрь: нефтяной танкер наткнулся на мину в Черном море, — СМИ (фото)

По данным журналистов, танкер Ali Najafov получил незначительные повреждения, но экипаж не пострадал. Утверждается, что информацию о произошедшем подтвердили украинские источники.

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Судно под флагом Либерии, перевозившее нефтепродукы в Черном море, столкнулось с миной у побережья Румынии. Об этом сообщает Sky News.

После инцидента, произошедшего накануне, 15 октября, танкер Ali Najafov получил незначительные повреждения. Однако экипаж не пострадал, пишут журналисты со ссылкой на источники.

По словам руководителя консалтинговой компании Bosphorus Observer Йорука Исика, корабль шел недалеко от Сулинского устья, одного из трех основных рукавов дельты Дуная.

Журналисты сообщают, что информацию о произошедшем также подтвердили и украинские источники.

Это уже второе судно за октябрь, которое наткнулась на плавучую мину.

Местонахождение танкера Ali Najafov, по состоянию на 16 октября, данные Vessel Finder

Напомним, что Турция, Румыния и Болгария проводят переговоры относительно совместного разминирования Черного моря. Представители упомянутых стран решили сформировать минно-тральные силы, чтобы расчищать морские торговые пути. Однако дополнительной переброски кораблей НАТО в Черное море не будет.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании решили не отправлять свои судна в Черное море для экспорта зерновых. Новый министр обороны Грант Шеппс отметил, что Лондону, как и прежде, отводится консультативная роль в открытии экспорта украинского продовольствия. Другой помощи пока не предвидится.