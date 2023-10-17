"Яскрава проблема": у РФ заявили, що більше половини поранених військових залишилися без кінцівок

За словами російського заступника міністра Олексія Вовченка, відсоток людей з ампутацією дійсно великий. У 80% випадків йдеться про нижні кінцівки.

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Російські окупанти продовжують зазнавати колосальних втрат в Україні і найчастіше це закінчується ампутацією кінцівок. Про це розповів заступник міністра праці та соціального захисту РФ Олексій Вовченко, передає "Интерфакс" 17 жовтня.

За його словами, більше половини російських окупантів, які проходять медико-соціальну експертизу, пройшли через ампутацію. У 80% випадків ідеться саме про нижні кінцівки.

"Ми в щотижневому режимі моніторимо терміни і рекомендації щодо всіх і щодо учасників спеціальної військової операції (офіційно назва війни в РФ, — ред.). Визнано інвалідами з ампутацією кінцівок приблизно 54% від усіх оглянутих. Це така яскрава проблема, це багато. У нас серед цивільних інвалідів такого відсотка з ампутацією немає", — розповідає Олексій Вовченко.

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До слова, у ГУР раніше зазначали, яке ставлення у Росії до своїх громадян. Траплялося, що поранених полонених не хотіли забирати навіть з ініціативи України.

Представник розвідки Андрій Юсов зазначив, що в Україні життя людини вкрай цінується. Йдеться як про звичайних громадян, так і про військових, які щодня ризикують собою.

"На жаль, з протилежного боку такої активності та бажання не спостерігається. І в багатьох випадках, навіть коли в односторонньому порядку Україна ініціювала передачу тяжкохворих або тяжкопоранених полонених окупантів, то далеко не весь список Росія забирала. Навіть такі є зафіксовані випадки", — розповіли в ГУР.

Нагадаємо, 1 серпня повідомлялося, що від 20 до 50 тисяч українців могли втратити кінцівки з початку війни. Військові хірурги заявляють, що західна військова медицина не стикалася з таким масштабом травм з часів Другої світової війни.