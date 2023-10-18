Прихильники ХАМАС атакували дронами американський військовий аеродром в Іраку (відео)

Відповідальність за атаку взяло на себе угруповання "Ташкіль аль-Варітін — оперативний штаб "Повінь Аль-Акси", представники якого заявили, що по "американській окупаційній базі на півночі Іраку" було завдано удару о 12 годині дня.

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Військовий аеропорт Харір у провінції Ербіль на півночі Іраку, де на сьогоднішній день дислокуються військовослужбовці США, 18 жовтня зазнав атаки безпілотників. Відповідальність за нанесення удару взяло на себе угруповання "Ташкіль аль-Варітін — оперативний штаб "Повінь Аль-Акси"". Про це повідомляє агентство Shafaq News.

Судячи з назви угруповання, його члени виступають на боці палестинської організації ХАМАС. Джерело агентства повідомило, що атаки зазнали американські військові, розквартировані в аеропорту, проте ступінь шкоди поки з'ясовано.

У публікації наголошується, що в мережі з'явилася заява угруповання, в якій сказано, що в рамках операції з підтримки "Повені Аль-Акса" рівно о 12 годині було завдано удару за допомогою безпілотників по "американській окупаційній базі на півночі Іраку — аеродрому Харір".

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Велика війна все ближче: атака на лікарню Аль-Ахлі змусить Іран атакувати Ізраїль, — аналітики

Також повідомляється, що раніше американські військові запобігли атаці безпілотника на авіабазу Айн аль-Асад на заході Іраку.

"Ця подія відбулася після гучних нічних протестів в іракських містах, які засуджують ізраїльський обстріл лікарні в Секторі Газа, і погроз деяких угруповань опору завдати удару по американських інтересах у країні", — ідеться в публікації.

Водночас зі свого боку США підвищили рівень боєготовності на тлі різкої ескалації на Близькому Сході в очікуванні дій угруповань, підтримуваних Іраном.

Нагадаємо, після удару по лікарні Аль-Ахлі в Секторі Газа в багатьох арабських країнах, Ірані та Туреччині відбулися масові антиізраїльські та антизахідні демонстрації. Зокрема в Бейруті демонстранти оточили посольство США і влаштували заворушення з підпалами.

Під час візиту до Ізраїлю 18 жовтня президент США Джо Байден заявив, що удар по лікарні Аль-Ахлі завдали не ізраїльські військові. За його словами, це зробили люди "з іншої команди", проте багато хто ще не впевнений у цьому.