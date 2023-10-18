"Росія не зникне": Україна стане другим Ізраїлем навіть у разі перемоги, — Фукуяма (відео)

Політолог Френсіс Фукуяма переконаний, що навіть в разі звільнення усіх українських територій РФ не буде знищена та становитиме загрозу. Він підкреслив, що на Заході бояться розпаду держави-агресорки через її ядерну зброю.

Related video

На Україну чекає доля Ізраїля незалежно від перемоги у повномасштабній війні. Про це в інтерв’ю виданню "Радіо Свобода" заявив американський політолог, філософ і письменник Френсіс Фукуяма.

"По-перше, ніхто з нас не може передбачити, скільки триватиме ця війна. Я думаю, що люди, які говорять, що вона може тривати 5 чи 10 років — не знають, про що говорять. Це один із можливих варіантів. Але ми не знаємо, чи є це невідворотним", — зазначив він.

На думку експерта, ситуація в Україні все ж буде схожа на ту, що склалась в Ізраїлі. Причиною цьому слугуватиме Росія, яка залишиться сусідньою країною незалежно від долі нині окупованих територій.

"Росія має ядерну зброю, має нафту, має багато ресурсів. І Україна, на мою думку, не може знищити Росію у воєнному плані, як союзники ту ж гітлерівську Німеччину", — сказав Фукуяма.

Він наголосив, що, ймовірно, РФ залишиться "достатньо потужною".

"Навіть якщо ви виженете Росію з усієї своєї території, вона все одно лишатиметься серйозною загрозою", — додав політолог.

Він переконаний у важливості членства України в НАТО, адже це "може зупинити" амбіції Кремля щодо нових завоювань у майбутньому. Окрім того, Фукуяма вважає за необхідне, щоб захисники мали достатньо зброї для оборони навіть після можливої перемоги у війні.

"Я не думаю, що зараз є якийсь консенсус у будь-якій із західних країн про те, що розпад Росії — це погано. Я думаю, що люди хвилюються через ядерний арсенал, яким володіє Росія", — зазначив експерт.

Він пояснив, що люди стурбовані через невизначеність, кому в разі розпаду РФ дістанеться її ядерний арсенал. Проте Фукуяма припустив, що руйнування держави-агресорки може відбутися "цілком мирно".

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда заявляв, що єдиною гарантією миру в Європі є повна перемога України у війні з РФ. Лише тоді, зі слів лідера, можна буде стверджувати про поразку російського імперіалізму.

Радник голови ОП Михайло Подоляк заявляв про впевненість у перемозі України у війні та подальшому "зменшенні у розмірах" Росії. Чиновник підкреслював, що росіяни мають змінити риторику після поразки та піти на судові процеси.