"Якщо знищити реального Путіна, прийде уявний": експерт про те, чи хочуть еліти в РФ зміни влади (відео)

Росія пристосувалася до санкцій, наростила ВВП, а оточення Путіна не хоче його усунення, вважає Валерій Клочко.

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Оточення Путіна не зацікавлене в підписанні мирних угод з Україною і не хоче змінити влади в Росії. Про це в інтерв'ю Фокусу сказав керівник Центру громадської аналітики "Вежа" і голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочко.

За його словами, попри санкції ВВП Росії, за даними Світового банку, в порівнянні з минулим роком зріс, і країна-агресорка продовжує його нарощувати.

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"Все це відбувається на тлі санкцій. Росія пристосувалася до санкцій, зокрема, завдяки схемам паралельного імпорту і співраці з третіми країнами. Десятки мільярдів доларів, якщо не сотні, перейшли на "чорний" ринок. В Росії є ресурс продовжувати цю війну, а еліта залишається при владі. Сьогодні Путін і його оточення — це влада заради влади", — говорить Валерій Клочко.

Він зауважив, що в Росії фактично відсутній контроль громадськості за витратами бюджетних коштів, і це дозволяє "елітам" і далі збагачуватися.

"Зміна Путіна нічого не дасть — буде якийсь "Путін-2". Я думаю, якщо знищити реального Путіна, то з'явиться такий собі уявний Путін, який буде його собі вдавати, щоб ця система не розвалилася. Їхня задача утриматися при владі. Вона забезпечується слабкістю санкційної політики, і відсутністю спіпраці Заходу з третіми країнами та можливістю отримувати ресурси від цієї війни і збагачуватися і далі", — сказав голова Центру громадської аналітики.

Він зауважив, що не бачить у Росії готовності підписувати якісь мирні угоди з Україною, оскільки у можновладців РФ є ресурси продовжувати цю війну і залишатися при владі.

Нагадаємо, що Путін впевнений, що РФ уже перемогла США й Україну. ВІн запропонував президенту США Джо Байдену "забрати свої ATACMS" і приїхати в Росію "на млинці та на чаювання".

Раніше повідомлялося, що у РФ озвучували свою позицію щодо завершення війни. Вказували, що Україна має прийняти "територіальні реалії" та відмовитися від вступу до будь-якого безпекового союзу.