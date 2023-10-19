"Оборону можуть прорвати": у ЗС РФ є шанси захопити Авдіївку, — Коваленко (відео)

За словами експерта Олександра Коваленка, все залежатиме від того, скільки сил росіяни будуть готові сконцентрувати на цьому напрямку.

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Російські війська роблять спроби наступу на Авдіївському напрямку. При цьому ворог атакує з півночі та півдня, намагаючись відрізати Авдіївський виступ. Окупанти мають великі шанси оточити місто. Про це повідомив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко в інтерв'ю ізанію "УНІАН".

"Скажу зараз дуже непопулярну річ, але немає ніякої оборони, яку неможливо прорвати. Немає ніякої фортифікації, яку не можна зруйнувати. Тож усе залежить від того ресурсу, який буде тут сконцентровано. І навіть найкращий укріпрайон, навіть найкращу оборону, її також завжди можна прорвати", — підкреслив експерт в ефірі телемарафону.

Згідно з висловлюванням Коваленка, результат визначатиметься ступенем готовності росіян зосереджувати зусилля в цьому напрямі.

"Залежно від того, скільки буде сконцентровано артилерії, в якій кількості працюватиме авіація, скільки будуть готові витратити людського ресурсу в російському командуванні", — зазначив він.

Нагадаємо, що російські окупанти знизили темпи наступу на Авдіївку, але попри це намагаються захопити терикон на північ від міста як вигідну висоту.

Раніше повідомлялося, що ЗС РФ втратили понад 60 одиниць техніки під час спроб наступу на Авдіївку. На основі супутникових знімків аналітики дійшли висновку, що наступ РФ на Авдіївському виступі був успішним тільки в російських медіа.