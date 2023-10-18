ЗС РФ оточили Авдіївку з трьох боків і хочуть зробити там "Маріуполь-2", — військовий експерт

Ворог прагне реалізувати план так званого "великого наступу імені генерала Герасимова" і трансформувати свою чисельну перевагу на будь-які територіальні надбання, говорить Владислав Селезньов.

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Російські окупанти хочуть оточити Авдіївку і реалізувати там Бахмутський чи Маріупольській сценарії. Де-факто трьом бригадам ЗС РФ протистоїть одна бригада ЗСУ — 110-та. Про тактику окупантів та прогнози щодо оточення Авдіївки в коментарі OBOZ.UA розповів військовий експерт Владислав Селезньов.

За його словами, ситуація на сході України залишається дуже складною. Тут ворог прагне реалізувати план так званого "великого наступу імені генерала Герасимова". Окупанти зосередили великі сили на Куп'янсько-Лиманському напрямку і в районі Авдіївки і намагаються трансформувати свою чисельну перевагу на будь-які територіальні надбання.

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"Розташування ворожих військ навколо Авдіївки певною мірою наводить на думку, що противник може реалізувати бахмутський сценарій, він задіяв там величезну кількість своїх ресурсів. Фактично на три чверті місто оточене ворожою армією. Ворог має можливість контролювати велику частку передмість цього населеного пункту. Але завдяки тому, що українські Сили оборони з 2014 року створили в районі Авдіївки дуже потужну мережу інженерних фортифікаційних споруд, у ворога дуже примарні шанси для реалізації його планів", — говорить експерт.

Він додав, що всі ворожі намагання атакувати позиції Сил оборони закінчилися великими втратами як особового складу, так і технки. Щоправда, ЗС РФ просунулися в районі Красногорівки і трохи в районі Опитного.

"Іноді виникає відчуття, що росіяни вирішили перетворити Авдіївку на такий собі Маріуполь 2.0 – шляхом знищення всієї інфраструктури у місті за допомогою артилерії та авіації вони намагаються реалізувати цей план. З урахуванням того, що український гарнізон в Авдіївці має можливість стабільного забезпечення всім необхідним для ведення оборонних боїв, гадаю, шанси на успіх у російської окупаційної армії є вельми примарними", — сказав Владислав Селезньов.

Він відзначив, що те, що роблять в Авдіївці воїни 110-ї бригади ЗСУ — це подвиг. Три бригади ворога не можуть нічого зробити з однією бригадою українських захисників.

Нагадаємо, що російські окупанти знизили темпи наступу на Авдіївку, але попри це намагаються захопити терикон на північ від міста як вигідну висоту.

Раніше повідомлялося, що ЗС РФ втратили понад 60 одиниць техніки під час спроб наступу на Авдіївку. На основі супутникових знімків аналітики дійшли до висновку, що наступ РФ на Авдіївському виступі був успішним тільки в російських медіа.