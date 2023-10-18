ВС РФ окружили Авдеевку с трех сторон и хотят сделать там "Мариуполь-2", — военный эксперт

Враг стремится реализовать план так называемого "большого наступления имени генерала Герасимова" и трансформировать свое численное преимущество в какие-либо территориальные приобретения, говорит Владислав Селезнев.

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Российские оккупанты хотят окружить Авдеевку и реализовать там Бахмутский или Мариупольский сценарии. Де-факто трем бригадам ВС РФ противостоит одна бригада ВСУ — 110-я. О тактике оккупантов и прогнозах по окружению Авдеевки в комментарии OBOZ.UA рассказал военный эксперт Владислав Селезнев.

По его словам, ситуация на востоке Украины остается очень сложной. Здесь враг стремится реализовать план так называемого "большого наступления имени генерала Герасимова". Оккупанты сосредоточили большие силы на Купянско-Лиманском направлении и в районе Авдеевки и пытаются трансформировать свое численное преимущество на любые территориальные приобретения.

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"Расположение вражеских войск вокруг Авдеевки в определенной степени наводит на мысль, что противник может реализовать бахмутский сценарий, он задействовал там огромное количество своих ресурсов. Фактически на три четверти город окружен вражеской армией. Враг имеет возможность контролировать большую часть пригородов этого населенного пункта. Но благодаря тому, что украинские Силы обороны с 2014 года создали в районе Авдеевки очень мощную сеть инженерных фортификационных сооружений, у врага очень призрачные шансы для реализации его планов", — говорит эксперт.

Он добавил, что все вражеские попытки атаковать позиции Сил обороны закончились большими потерями как личного состава, так и техники. Правда, ВС РФ продвинулись в районе Красногоровки и немного в районе Опытного.

"Иногда возникает ощущение, что россияне решили превратить Авдеевку в некий Мариуполь 2.0 — путем уничтожения всей инфраструктуры в городе с помощью артиллерии и авиации они пытаются реализовать этот план. С учетом того, что украинский гарнизон в Авдеевке имеет возможность стабильного обеспечения всем необходимым для ведения оборонительных боев, думаю, шансы на успех у российской оккупационной армии весьма призрачны", — сказал Владислав Селезнев.

Он отметил, что то, что делают в Авдеевке воины 110-й бригады ВСУ — это подвиг. Три бригады врага не могут ничего сделать с одной бригадой украинских защитников.

Напомним, что российские оккупанты снизили темпы наступления на Авдеевку, но несмотря на это пытаются захватить террикон к северу от города как выгодную высоту.

Ранее сообщалось, что ВС РФ потеряли более 60 единиц техники во время попыток наступления на Авдеевку. На основе спутниковых снимков аналитики пришли к выводу, что наступление РФ на Авдеевском выступе было успешным только в российских медиа.