Детальний аналіз: зʼявились супутникові знімки після удару ATACMS в Луганську (фото)

Внаслідок удару касетних ракет ATACMS пошкоджено не тільки гелікоптери, але й інфраструктуру російської авіабази.

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Україна вперше застосувала балістичні ракети ATACMS. Цілями стали аеродроми РФ в т.о. Луганську та Бердянську. OSINT-команда Tatarigami_UA проаналізувала наслідки ударів по авіабазі в Луганську.

Аналітики проаналізували супутникові знімки Луганського аеродрому, куди також били ATACMS. На російській базі в українському місті знаходиться транспортна та ударна авіація. Візуальні підтвердження показують щонайменше 5 гелікоптерів, які отримали пошкодження різного ступеня. Також є ймовірність, що пошкодження отримали й інші обʼєкти, але поточна роздільність здатність супутникових знімків не дозволяє повністю оцінити місце ураження.

Знищена, пошкоджена та ймовірно пошкоджена техніка. Загалом 5 гелікоптерів Фото: Planet Labs Inc.

При цьому автори вказують на те, що на авіабазі помітні чисельні сліди від вибухів, що ще раз доводить факт отримання саме касетної версії ATACMS. Кожний боєприпас має в собі до 950 суббоєприпасів, які розлітаються довкола місця удару. Відтак аналітики прийшли до висновку, що через величезну кількість суббоєприпасів таким обʼєктам як гелікоптери дуже складно уникати ураження. Деякі з гвинтокрилів були без гвинта, а у деяких витекли мастила.

Пошкоджена інфраструктура аеропорту Фото: Planet Labs Inc.

Також схоже, що на аеродромі утворився кратер. Проте достеменно неможливо встановити, чи це від удару, чи це від детонації транспортного засобу. Або це поєднання двох факторів.

Знімок авіабази Луганської авіабази ЗС РФ, 18 жовтня

Нагадаємо, 17 жовтня ЗМІ писали, що Україна запустила 18 ракет ATACMS по обʼєктах у Бердянську та Луганську.

18 жовтня зʼявились фото наслідків удару по російському аеродромі в Бердянську. Ворог втратив 5 гелікоптерів.