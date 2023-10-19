Росіяни крадуть українське зерно з окупованого Маріуполя, — Андрющенко

За словами радника мера Петра Андрющенка, росіяни привезли бетонні конструкції, які використовують для будівництва укріплень у Маріупольському районі, між містом і кордоном з окупованою частиною Запорізької області.

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Окупанти завантажили три комерційні судна в порту захопленого Маріуполя. З їхньою допомогою росіяни вивозять з України сільгосппродукцію. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в ефірі телемарафону.

Також варто зазначити, що в порту окупованого міста спостерігаються активні операції із закритими контейнерами і вивантаженням нових бетонних конструкцій.

"У порту вони будуть вантажити, найімовірніше, знову зерно і соняшник. Це стандартний варіант, нічого іншого звідти взяти не можна. Тут інше питання — що вони привезли? Ось три судна стоять, привезли вони бетонні конструкції, їх уже почали вивозити, а використовують ці конструкції на будівництві укріплень у Маріупольському районі, між містом і кордоном з окупованою частиною Запорізької області. Невідомо ще, що у вантажних контейнерах, яких побільшало в порту", — розповів Андрющенко.

Нагадаємо, що 9 жовтня Андрющенко говорив, що РФ перекинула до Маріуполя та околиць нові резерви вперше за півроку. За його словами, йдеться про 5000 військових. Останнє подібне введення нових резервів фіксувалося у квітні.

Російські окупанти намагаються зміцнити Маріуполь. Вони зводять додаткові укріплення, щоб у разі прориву з боку Вугледара і Пологів захистити коридор до Криму.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти не можуть забезпечити жителів захоплених міст України базовими потребами. Маріуполь фактично не готовий до опалювального сезону.