Хотів "денацифікувати" Україну: чиновника Черкаського ТЦК відправили до в'язниці, — СБУ (відео)

За інформацією слідства, з перших днів вторгнення засуджений поширював російську пропаганду про те, що необхідно знищити "бандерівців". Також він виправдовував ракетні удари ЗС РФ по Україні.

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У Черкаській області чиновник із територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) закликав провести повну "денацифікацію" України. Тепер він отримав термін. Про це повідомляє Служба безпеки України в соціальних мережах 19 жовтня.

За інформацією слідства, рішенням суду чоловік отримав 2 роки тюремного ув'язнення через антиукраїнську агітацію, яка грала на користь Росії. Він використовував наративи пропаганди Кремля.

"Від початку повномасштабного вторгнення посадовець активно агітував підтримувати політику агресора та планував сприяти ворогу у війні проти нашої держави в разі захоплення регіону. Також закликав "денацифікувати" Україну та знищити "бандерівців", — ідеться в повідомленні.

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Окремо в СБУ зазначили, що свої погляди він намагався поширювати серед свого оточення, зокрема й колег у ТЦК і СП. Відповідно, злочини ЗС РФ у Бучі та інших мирних містах України він заперечував, але ось ракетні обстріли та вбивства цивільних осіб регулярно виправдовувалися.

На підставі цих доказів суд визнав чиновника з Черкаського ТЦК і СП винним за ч. 3 ст. 436-2 (виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу.

Йому призначили покарання у вигляді двох років позбавлення волі.

Нагадаємо, 17 жовтня в СБУ повідомили, що мобілізований нацгвардієць зливав Росії секретну інформацію. Свою активність він проявляв у мережевих інтернет-іграх, завдяки чому спецслужби і виявили його. Там чоловік залишав періодично свої антиукраїнські коментарі.