Бази в Іраку були атаковані дронами Murad: якої шкоди вони завдали військовим США (відео)

Іранські джерела уточнили, що американські бази були атаковані кількома типами безпілотників. Але ідентифікувати деякі їхні останки не вдалося.

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Дві атаки 18 жовтня на американські військові бази в Іраку здійснили пов'язані з Іраном угруповання "Ташкіль аль-Варітін" і "Аль-Мукавама аль-Ісламія філ аль-Ірак". При цьому, судячи з фото уламків, бойовики використовували безпілотники Murad-5 і Ababil-2. Інші частини БПЛА не дають змоги його ідентифікувати, а інформація про Murad-4 відсутня, повідомив Twitter-канал Iran Defense.

Оглядачі Army Recognition у зв'язку з цим пишуть, що Murad-5 — це тип безпілотного літального апарату, який вже використовували під час атак на американську військову базу Camp Victory, розташовану в Багдаді.

Це іранська розробка, хоча хвостова частина дрона не є звичайною для іранських безпілотників. Конструкція БПЛА, найімовірніше, спрямована на зниження його радіолокаційної помітності — корпус, судячи з усього, практично повністю виготовлений з вуглепластика, а пропелер дерев'яний.

Передбачувані розміри безпілотника Murad-5 такі: довжина близько 1,6 м, розмах крила близько 2,2 м, ширина крила близько 0,2 м.

Murad-5 оснащений деяким видом глобальної навігаційної супутникової системи (GNSS) і ракетним двигуном для зльоту за допомогою ракети.

Збитки від ударів БПЛА

Видання Military Times, посилаючись на анонімні джерела, повідомляє, що внаслідок ударів по базах США американські військовослужбовці зазнали легких ушкоджень. Водночас офіційні особи відмовилися детально коментувати інцидент.

"Американські сили перехопили всі три дрони, знищивши два, але пошкодивши тільки третій, унаслідок чого коаліційні сили на західній базі зазнали незначних травм", — відповіли в Центральному командуванні армії США.

Нагадаємо, 18 жовтня група протестувальників увійшла в будівлю Конгресу США, вимагаючи вжити заходів щодо зупинки бойових дій між Ізраїлем і ХАМАС. Організаторами акції виступили організації "Єврейський голос за мир" і IfNotNow