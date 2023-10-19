"Ангел Бахмута": у Дніпрі попрощалися з волонтеркою з Великої Британії (фото)

Тетяна Мілард загинула в ДТП, коли везла автомобіль для українських захисників по аварійній ділянці дороги. Трагедія сталася в Покровському районі Донецької області, жінка перебувала за кермом 15 годин.

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У Дніпрі попрощалися з волонтеркою з Великої Британії Тетяною Мілард. 9 жовтня вона загинула в ДТП у Покровському районі Донецької області, коли везла з Великої Британії автомобіль для ЗСУ. Про це повідомляє "Суспільне".

За словами родича, вона перебувала за кермом 15 годин і приблизно за 100 кілометрів від Слов'янська заїхала на ділянку дороги, де проводився ремонт.

Прощання з волонтеркою з Великої Британії

"Навігатор повів Тетяну через дамбу, бо налаштований так, не знаю, — сказав родич Андрій. — Тетяна була дуже втомленою. Її Range Rover розвернуло, і вона опинилася у водоймі".

Тетяна народилася в Бахмуті, а 14 років тому переїхала у Велику Британію, де стала професійною масажисткою та відкрила компанію. З початком повномасштабної війни вона повернулася в Україну та стала волонтерити, розповів її чоловік Кріс.

"Таня сказала мені, що вона не може припинити допомагати, що неможливо дивитися, як усі ці люди страждають, гинуть, — розповів чоловік. — Вона взяла гроші, поїхала в Польщу, купила машину швидкої допомоги, яку наповнила медичною допомогою. Її знали як "Ангела Бахмута".

За словами інших родичів загиблої, вона заснувала благодійний фонд у Великій Британії, збирала кошти й закуповувала необхідні речі для ЗСУ.

Чоловік загиблої волонтерки

Торік пройшла курси тактичної медицини та рятувала поранених під Кремінною.

"Було багато поранених, і вона вивозила: забрала, вивезла, привезла, знову. І це могло майже добу таке тривати <…> Вона була ангел у нас у лісі. Вона з нами майже чотири місяці пробула. Це дуже важка втрата", — розповів військовослужбовець Денис.

Прощання з Тетяною також відбудеться в Києві, поховають її у Великій Британії.

Родич загиблої Андрій

Загинула волонтерка з Великобританії: подробиці

У поліції Донецької області повідомили, що трагедія сталася 9 жовтня в селі Гришине приблизно о 9 годині.

"Попередньо встановлено, що 42-річна жінка, перебуваючи за кермом автомобіля, рухалася по греблі ставу та з'їхала у воду", — йдеться в публікації.

Жінка загинула на місці. Розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Рятувальники дістають автомобіль із води

Рятувальники, які приїхали на місце події, за допомогою спеціальної техніки витягли на берег затонулий автомобіль із тілом жінки.

Нагадаємо, що на єдиному КПП між Україною та РФ не справляються з потоком українців.

Також повідомлялося, що в Одесі затримали агента РФ, який коригував обстріли та представлявся рятувальником.