"Контроль над молоддю": ЗС РФ під Луганськом почнуть підготовку підлітків до фронту, — ОВА

За словами керівника обласної адміністрації Артема Лисогора, до першого етапу програми загарбників залучать щонайменше 4 тисячі українських підлітків віком від 14 до 17 років.

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Російські загарбники на території тимчасово окупованої Луганської області ухвалили рішення відкрити центри для військової підготовки підлітків. Після цього їх можуть відправити на фронт. Про це повідомляє пресслужба Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) 20 жовтня.

Зазначається, що неповнолітніх громадян почнуть готувати до війни за певними спеціальностями, яких потребують окупанти. У них фіксується значний дефіцит кадрів.

Місцева "влада" розподілила ці спеціалізації по навчальних закладах області й одразу ж розпочнеться підготовка. На першому етапі росіяни хочуть залучити до цього щонайменше чотири тисячі громадян віком від 14 до 17 років.

"Крім того, росіяни посилюють контроль над молоддю. Вчителям у школах наказали контролювати інформаційну активність дітей і втягувати їх у пропагандистські рухи. Освітяни доноситимуть на учнів, якщо ті писатимуть щось "протиправне", на їхню думку, в інтернеті", — ідеться в повідомленні.

До слова, очільник ОВА Артем Лисогор зазначив, що російські окупанти також розпочали наступ у районі населених пунктів Надія та Макіївка. Вони кидають у бій величезну кількість броньованої техніки та особового складу.

"Українські військові відбили 12 штурмів з боку противника в напрямку Надії та не поступилися власними позиціями в Макіївці", — продовжили в ОВА.

Нагадаємо, 21 вересня повідомлялося, що ФСБ завербувала українських школярів через заборонену соцмережу "Вконтакте", Telegram-канали та ігрові інтернет-платформи. Тепер їм може загрожувати тюремний термін.