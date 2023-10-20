"Контроль над молодежью": ВС РФ под Луганском начнут подготовку подростков к фронту, — ОВА

По словам руководителя областной администрации Артема Лысогора, к первому этапу программы захватчиков привлекут не менее 4 тысяч украинских подростков в возрасте от 14 до 17 лет.

Related video

Российские захватчики на территории временно оккупированной Луганской области приняли решение открыть центры для военной подготовки подростков. После этого их могут отправить на фронт. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военной администрации (ОВА) 20 октября.

Отмечается, что несовершеннолетних граждан начнут готовить к войне по определенным специальностям, в которых нуждаются оккупанты. У них фиксируется значительный дефицит кадров.

Местные "власти" распределили эти специализации по учебным заведениям области и сразу же начнется подготовка. На первом этапе россияне хотят привлечь к этому не менее четырех тысяч граждан в возрасте от 14 до 17 лет.

"Кроме того, россияне усиливают контроль над молодежью. Учителям в школах приказали контролировать информационную активность детей и втягивать их в пропагандистские движения. Педагоги будут доносить на учеников, если те будут писать что-то "противоправное", по их мнению, в интернете", — говорится в сообщении.

К слову, глава ОВА Артем Лысогор отметил, что российские оккупанты также начали наступление в районе населенных пунктов Надия и Макеевка. Они бросают в бой огромное количество бронированной техники и личного состава.

"Украинские военные отбили 12 штурмов со стороны противника в направлении Надии и не уступили собственные позиции в Макеевке", — продолжили в ОВА.

Напомним, 21 сентября сообщалось, что ФСБ завербовала украинских школьников через запрещенную соцсеть "Вконтакте", Telegram-каналы и игровые интернет-платформы. Теперь им может грозить тюремный срок.