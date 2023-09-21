ФСБ завербовала украинских школьников: какое наказание ожидает подростков

Враг завербовал украинских подростков через запрещенную соцсеть "Вконтакте", Telegram-каналы и игровые интернет-платформы. Им может грозить тюремный срок.

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Спецслужбы Российской Федерации вербуют украинских детей для сотрудничества. Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram.

"Для вербовки украинских подростков оккупанты используют запрещенную соцсеть "Вконтакте", подконтрольные Телеграмм-каналы и игровые интернет-платформы", — говорилось в сообщении.

Отметили, что на этих платформах враг "знакомится" с пользователями и предлагает сотрудничать. Для этого могут применять шантаж или психологическую манипуляцию, или предлагают "легкие" деньги.

В СБУ отметили, что с начала года зафиксировали более двух тысяч сообщений о фейковых минированиях инфраструктуры в разных населенных пунктах. Большинство информации о псевдоминировании поступало с территории РФ и от украинских "абонентов". В частности, среди фигурантов есть подростки, которые сотрудничали с РФ.

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Авторы фейковых сообщений используют специальные программы для анонимности. Однако это не помогает, а сотрудники СБУ устанавливают их личности, документируют преступление и привлекают к ответственности.

В Черкассах двое учеников старших классов, которых завербовали представители ФСБ через Telegram-каналы, сообщили о псевдоминировании ОВА и городского торгового центра. Сейчас продолжается расследование по ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности).

Добавили, что школьникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет. Если подросткам не исполнилось 16 лет, то за преступление будут отвечать их родители или лица, которые их заменяют.

Напомним, 20 сентября стало известно о том, что СБУ задержала участников агентурной сети России в Николаевской области. В группу входило четверо участников, их поместили под стражу, всем грозит пожизненное заключение.

18 сентября восьмерым боевикам "ЛНР" и "ДНР" объявили о подозрениях в государственной измене. Их взяли в плен в Донецкой и Херсонской областях.