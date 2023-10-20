ЗС РФ перекидає резерви із Маріуполя на Запорізький напрямок, — підпілля (фото)

Представники підпілля зазначають, що перекидання великої кількості техніки та особового складу у бік Мелітополя повʼязане зі значними втратами ЗС РФ на Запорізькому напрямку.

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Партизани повідомили про перекиданням резервів росіян із Маріуполя в бік Запоріжжя. Про це повідомив 20 жовтня в Telegram кримський партизанський рух "Атеш".

Агенти підпілля в Маріуполі повідомили про перекидання великої кількості особового складу та техніки супротивника у бік Мелітополя.

За їх словами, такі дії ворога пов'язані зі значними втратами російської армії на Запорізькому напрямку.

Крім того, агенти "Атеш" в лавах ЗС Росії повідомляють, що окупанти активно працюють над зміцненням міста інженерними спорудами та підготовкою до оборони Маріуполя.

Росія перекидає техніку з Луганська для штурму Куп'янська

Також 20 жовтня партизани повідомили, що Збройні сили Російської Федерації переміщують військову техніку й особовий склад із тимчасово окупованого Луганська на Куп'янський напрямок.

За їх словами, агенти ведуть систематичне спостереження за окупантами в Луганську. Та продовжують проводити в місті безліч успішних диверсій, під час яких пошкоджують і ліквідують техніку росіян.

Нагадаємо, в ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України від 20 жовтня повідомили, що на Запорізькому напрямку українські військові змогли успішно зберегти свої позиції в районі Вербового, Запорізької області.