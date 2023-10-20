ВС РФ перебрасывает резервы из Мариуполя на Запорожское направление, — подполье (фото)

Представители подполья отмечают, что переброска большого количества техники и личного состава в сторону Мелитополя связана со значительными потерями ВС РФ на Запорожском направлении.

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Партизаны сообщили о переброске резервов россиян из Мариуполя в сторону Запорожья. Об этом сообщило 20 октября в Telegram крымское партизанское движение "Атеш".

Агенты подполья в Мариуполе сообщили о переброске большого количества личного состава и техники противника в сторону Мелитополя.

По их словам, такие действия врага связаны со значительными потерями российской армии на Запорожском направлении.

Кроме того, агенты "Атэш" в рядах ВС России сообщают, что оккупанты активно работают над укреплением города инженерными сооружениями и подготовкой к обороне Мариуполя.

Россия перебрасывает технику из Луганска для штурма Купянска

Также 20 октября партизаны сообщили, что Вооруженные силы Российской Федерации перемещают военную технику и личный состав из временно оккупированного Луганска на Купянское направление.

По их словам, агенты ведут систематическое наблюдение за оккупантами в Луганске. И продолжают проводить в городе множество успешных диверсий, во время которых повреждают и ликвидируют технику россиян.

Напомним, в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины от 20 октября сообщили, что на Запорожском направлении украинские военные смогли успешно сохранить свои позиции в районе Вербового, Запорожской области.