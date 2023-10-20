30 осіб утримують у покинутому будинку в селі: з танкістів ЗС РФ роблять штурмовиків, — ЗМІ

За даними журналістів, частина російських військових загинула під час наступу під Куп'янськом через відсутність артилерійської підтримки та погано сплановану операцію.

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У російській армії з танкістів роблять штурмовиків, а тих, хто відмовився, тримають у покинутому будинку. Про це повідомили родичі деяких військовослужбовців із 3-го танкового батальйону 1-го танкового полку, передає російська служба "Радіо Свобода".

Зазначається, що на початку вересня деяким мобілізованим і контрактникам із полку запропонували облаштувати бліндажі. Однак замість цього військовослужбовців направили проходити підготовку в штурмових загонах.

Усе завершилося тим, що військовослужбовцям довелося брати участь у наступі на Куп'янському напрямку в лавах підрозділу "Шторм".

За даними журналістів, частина російських військових загинула, оскільки не було артилерійської підтримки, а сама операція була спланована з помилками.

Тепер тих, хто брав участь у провальному наступі, — у кількості 30 осіб — утримують у покинутій хаті в селі Софіївка і погрожують, намагаючись повернути на фронт.

Нагадаємо, що аналітики припускають, що після"найбільшої російської катастрофи", як називають авдіївський наступ, у лавах російських військ варто чекати бунтів. За словами OSINT-аналітика Раду Хоссу, "Ефект Авдіївки" матиме масштабний вплив на всі аспекти поля бою. А російський фронт може впасти ще швидше, ніж можна було б очікувати.

Також повідомлялося, що ЗСУ встановили понад півмільйона мін на північному кордоні України.